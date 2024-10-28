SAHA EXPO’yu 100 binden fazla kişi ziyaret etti

Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük sanayi kümelenmesi olan SAHA İstanbul tarafından organize edilen SAHA EXPO Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayii Fuarı'nı 100 binden fazla kişi ziyaret etti.

SAHA İstanbul'dan yapılan açıklamaya göre, bu yıl 90 bin metrekareye yayılan fuara, 120 ülkeden bin 478 firma katıldı. Yabancı ülkelerden resmi, ticari heyetleri ağırlayan fuarda, yerli ve milli teknolojiler dünyaya açılırken, 25 bin birebir görüşme yapıldı. 100 binden fazla ziyaretçiyi ağırlayan fuarda, 5 günde, 4 milyar 332 milyon doları ihracat anlaşması olmak üzere toplam 6 milyar 189 milyon dolarlık 133 anlaşmaya imza atıldı. Fuar kapsamında yerli ve milli imkanlarla üretilen çok sayıda ürün sergilendi, 300'den fazla ürün tanıtım etkinliği yapıldı.