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Baykar'dan “Sahte Yatırım Fırsatları” dolandırıcılığına karşı uyarı: Hukuki işlemler başlatıldı

Baykar, firmalarının ismini kullanan ve yüksek kazanç vadeden dolandırıcılık amaçlı reklamlara karşı vatandaşlara uyarıda bulundu. Baykar'dan yapılan açıklamada, son zamanlarda sosyal medya platformlarında Baykar adıyla sahte yatırım ilanları paylaşıldığı vurgulandı. Dolandırıcıların, vatandaşları yanılttığı ve mağdur ettiği belirtildi. Yapay zeka teknikleriyle hazırlanan sahte reklamların, tamamen dolandırıcılık amaçlı olduğu ifade edildi. Öte yandan Baykar konuya ilişkin hukuki sürecin başladığını açıkladı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :27 Ekim 2024 , 17:27 Güncelleme Tarihi :27 Ekim 2024 , 17:27
Baykar’dan Sahte Yatırım Fırsatları dolandırıcılığına karşı uyarı: Hukuki işlemler başlatıldı

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Teknoloji şirketi Baykar, firmalarının ismini kullanan ve yüksek kazanç vadeden dolandırıcılık amaçlı reklamlara karşı uyarıda bulundu.

Baykar'dan yapılan açıklamada, son zamanlarda sosyal medya platformlarında Baykar adıyla sahte yatırım ilanları paylaşıldığı vurgulandı. Dolandırıcıların, vatandaşları yanılttığı ve mağdur ettiği belirtildi. Yapay zeka teknikleriyle hazırlanan sahte reklamların, tamamen dolandırıcılık amaçlı olduğu ifade edildi.

Baykar'dan “Sahte Yatırım Fırsatları” dolandırıcılığına karşı uyarı (Takvim.com.tr ekran görüntüsü)Baykar'dan “Sahte Yatırım Fırsatları” dolandırıcılığına karşı uyarı (Takvim.com.tr ekran görüntüsü)

Konuya ilişkin Baykar'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Son zamanlarda sosyal medya platformlarında Baykar'ın ismi kullanılarak sahte yatırım fırsatları sunan dolandırıcılar, vatandaşlarımızı yanıltmakta ve mağdur etmektedir. Yapay zeka teknikleriyle hazırlanan bu sahte reklamlar, Baykar adına yüksek kazanç vaatleri sunuyor gibi gösterilmekte olup tamamen dolandırıcılık amaçlıdır.

Yatırım fırsatı adı altında dolandırıcıların kullandığı ilan (Takvim.com.tr ekran görüntüsü)Yatırım fırsatı adı altında dolandırıcıların kullandığı ilan (Takvim.com.tr ekran görüntüsü)

"BAYKARIN BÖYLE BİR YATIRIM FAALİYETİ BULUNMAMAKTADIR"

Baykar'ın böyle bir yatırım faaliyeti bulunmamaktadır. Bu içeriklerin tamamı Baykar'ın bilgisi dışında, kötü niyetli kişiler tarafından yayınlanmaktadır. Bazı medya mensupları bu sahte içerikleri Baykar'a ait sanarak yanlış algılar oluşturmuştur. Medya mensuplarını, Baykar'ın resmi açıklamaları ile dolandırıcıların manipüle ettiği içerikleri ayırt etmeye davet ediyoruz. Baykar'ın resmi açıklamaları yalnızca kendi sosyal medya hesapları ve resmi internet sitesi üzerinden yapılmaktadır.

Yatırım fırsatı adı altında dolandırıcıların kullandığı ilan (Takvim.com.tr ekran görüntüsü)Yatırım fırsatı adı altında dolandırıcıların kullandığı ilan (Takvim.com.tr ekran görüntüsü)
HUKUKİ İŞLELER BAŞLATILDI

Ayrıca, sosyal medya platformlarının, kullanıcılarını koruma ve güvenli bir ortam sağlama sorumluluğunu üstlenerek, bu tür yanıltıcı içeriklerin engellenmesi adına daha etkin adımlar atmasını bekliyoruz. Baykar olarak, bu dolandırıcılık girişimlerine karşı gerekli hukuki işlemleri başlatmış bulunmaktayız.

Yatırım fırsatı adı altında dolandırıcıların kullandığı ilan (Takvim.com.tr ekran görüntüsü)Yatırım fırsatı adı altında dolandırıcıların kullandığı ilan (Takvim.com.tr ekran görüntüsü)

"TAMAMEN DOLANDIRICILIK AMAÇLI"

Baykar Basın Sözcüsü İlker Akgüngör de sosyal medya hesabından vatandaşlara uyarıda bulunarak, "Baykar'ın bu şekilde bir yatırım faaliyeti bulunmamaktadır. Bu tür içeriklerin tamamı Baykar'ın bilgisi dışında yayınlanmakta olup tamamen dolandırıcılık amaçlıdır" ifadelerini kullandı.

Yatırım fırsatı adı altında dolandırıcıların kullandığı ilan (Takvim.com.tr ekran görüntüsü)Yatırım fırsatı adı altında dolandırıcıların kullandığı ilan (Takvim.com.tr ekran görüntüsü)
"SOSYAL MEDYA PLATFORMLARININ ETKİN ADIMLAR ATMASINI BEKLİYORUZ"

Baykar'a ait sanılarak sosyal medyada algı oluştuğunu belirten Akgüngör, "Bu tür hataların önlenmesi için tüm medya mensuplarını, Baykar'ın resmi duyuruları ile dolandırıcıların manipüle ettiği sahte içerikleri ayırt etmeye davet ediyoruz. Baykar'ın resmi açıklamaları yalnızca kendi sosyal medya hesapları ve resmi internet sitesi üzerinden yapılmaktadır. Dolandırıcıların sahte reklamlarını yayınlanmasına izin veren sosyal medya mecraları ise kullanıcılarını koruma ve güvenilir bir ortam sağlama sorumluluğu taşımaktadır. Baykar olarak yanıltıcı içeriklerin engellenmesi adına sosyal medya platformlarının daha etkin adımlar atmasını bekliyoruz" dedi.

ÖZELLİKLE YURT DIŞINDAN SERVİS EDİLİYOR!

Öte yandan yayınlanan sahte ilanların özellikle Polonya, Ukrayan menşeli olduğu biliniyor.

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