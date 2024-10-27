Baykar'dan “Sahte Yatırım Fırsatları” dolandırıcılığına karşı uyarı: Hukuki işlemler başlatıldı

Yatırım fırsatı adı altında dolandırıcıların kullandığı ilan (Takvim.com.tr ekran görüntüsü) HUKUKİ İŞLELER BAŞLATILDI Ayrıca, sosyal medya platformlarının, kullanıcılarını koruma ve güvenli bir ortam sağlama sorumluluğunu üstlenerek, bu tür yanıltıcı içeriklerin engellenmesi adına daha etkin adımlar atmasını bekliyoruz. Baykar olarak, bu dolandırıcılık girişimlerine karşı gerekli hukuki işlemleri başlatmış bulunmaktayız.

Yatırım fırsatı adı altında dolandırıcıların kullandığı ilan (Takvim.com.tr ekran görüntüsü) " TAMAMEN DOLANDIRICILIK AMAÇLI" Baykar Basın Sözcüsü İlker Akgüngör de sosyal medya hesabından vatandaşlara uyarıda bulunarak, "Baykar'ın bu şekilde bir yatırım faaliyeti bulunmamaktadır. Bu tür içeriklerin tamamı Baykar'ın bilgisi dışında yayınlanmakta olup tamamen dolandırıcılık amaçlıdır" ifadelerini kullandı.

Yatırım fırsatı adı altında dolandırıcıların kullandığı ilan (Takvim.com.tr ekran görüntüsü)

"SOSYAL MEDYA PLATFORMLARININ ETKİN ADIMLAR ATMASINI BEKLİYORUZ"



Baykar'a ait sanılarak sosyal medyada algı oluştuğunu belirten Akgüngör, "Bu tür hataların önlenmesi için tüm medya mensuplarını, Baykar'ın resmi duyuruları ile dolandırıcıların manipüle ettiği sahte içerikleri ayırt etmeye davet ediyoruz. Baykar'ın resmi açıklamaları yalnızca kendi sosyal medya hesapları ve resmi internet sitesi üzerinden yapılmaktadır. Dolandırıcıların sahte reklamlarını yayınlanmasına izin veren sosyal medya mecraları ise kullanıcılarını koruma ve güvenilir bir ortam sağlama sorumluluğu taşımaktadır. Baykar olarak yanıltıcı içeriklerin engellenmesi adına sosyal medya platformlarının daha etkin adımlar atmasını bekliyoruz" dedi.



ÖZELLİKLE YURT DIŞINDAN SERVİS EDİLİYOR!



Öte yandan yayınlanan sahte ilanların özellikle Polonya, Ukrayan menşeli olduğu biliniyor.