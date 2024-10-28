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Gizli zamma 500 bin TL ceza!

Gıda ürünlerinde gramaj düşürülerek ‘gizli zam’ yapıldığını, ayrıca fiyatın önce artırılıp sonra indirildiğini belirten TÜKONFED Başkanı Ağaoğlu, tüketicileri uyardı: Fırsatçı markaları şikayet edin.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :28 Ekim 2024
Gizli zamma 500 bin TL ceza!

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Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Başkanı Aydın Ağaoğlu, özellikle gıda ürünlerinde gramajlar düşürülerek yapılan 'gizli zam' ve fiyatın yükseltilip tekrar düşürülmesiyle 'indirim' gibi gösterilen yalancı kampanyalara dikkat edilmesi uyarısında bulundu.

YALANCI İNDİRİME DİKKAT!
Paketli gıdalarda gramajın düşürüldüğüne dikkat çeken Ağaoğlu, "Ama paket aynı paket fiyat aynı fiyat. Tüketici bunu aynı fiyat diye alıyor ancak zamlı aldığını bilmiyor. Yönetmeliğe göre gizli zamla tüketiciyi aldatanlara 550 bin liraya kadar ceza uygulanabiliyor" dedi.

Yalancı indirimlere de değinen Ağaoğlu, "İndirim yapıyorum diyebilmesi için firmanın o ürünün son 30 günde satıldığı en düşük fiyatı baz alması lazım. Yani 100 liraya satmış, 120 ya da 150 liraya satmış. 150 lira üzerinden indirim uygulayamaz. 100 lira üzerinden indirim yapabilir. Bunu fark eden tüketiciler Ticaret Bakanlığı'na başvurmalı. Fiyatı yükseltip sonra indirim yaptık demek tüketiciyi yanıltıcı uygulamalardır ve cezayı gerektirir" diye konuştu.

Tarım ve Ticaret bakanlıklarının her ürünü takip etmesinin mümkün olmadığına dikkati çeken Ağaoğlu, denetimde tüketicilere büyük görev düştüğünü söyledi. Şikayetle ilgili büyük kolaylıklar sağlandığını dile getiren Ağaoğlu, "2025'te artacaktır ancak bu yıl için 104 bin liraya kadar olan uyuşmazlıklarda tüketici hakem heyetleri yetkili" dedi.

700 LİRAYA HİLELİ YAĞ
Bir süre önce 5 litrelik iki teneke zeytinyağı aldığını anlatan Ağaoğlu, "Birinin 5 litresi 700 liraydı. Bir diğeri 750 liraydı. 5 litrelik bir erken hasat taş baskı natürel zeytinyağı bu fiyata mümkün değil. Bunu biliyorum. Aldıklarımdan birisi tağşişli ürünler listesinde yer aldı. Öbürünü de Bakanlığın İstanbul il laboratuvarına götürdüm, analize bıraktım. Sonuçlarını alınca konuşuruz" diye konuştu.

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