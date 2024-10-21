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Kasım kampanyaları için kollar sıvandı! E-ticarette 500 milyar lira ciro

Kasım kampanyaları için kollar sıvandı. e-ticaret sektörü, rekor ciro beklentisi açıkladı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :21 Ekim 2024
Kasım kampanyaları için kollar sıvandı! E-ticarette 500 milyar lira ciro

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Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği Başkanı Hakan Çevikoğlu, Türkiye'de kasımda "Bekarlar Günü", "Öğretmenler Günü", "Alışveriş Cuması" ve "Siber Pazartesi" adlarıyla alışveriş günleri düzenleneceğini belirterek, "Böylece yapılacak indirimler sonrasında Türkiye'de kasımda 500 milyar liralık rekor alışveriş yapılacağını tahmin ediyoruz" dedi.

3 TRİLYON AŞILIR
Yıl sonu beklentilerine değinen Çevikoğlu, "Bu yıl geçen yılın kampanya dönemine göre yüzde 110'un üzerinde toplam hacim artışı öngörülüyor. Türkiye'de beklenen kampanya hacmi 500 milyar liranın üzerinde. e-ticaret sektörünün, 29 Aralık'ta yapılacak 'Yılın Son Pazarı' kampanyasının da etkisiyle yılı 3 trilyon lirayı aşkın ciroyla kapatmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı. Sitelerin farklı kampanyalar yapacağını aktaran Çevikoğlu, "Birçok kategoride saat başı indirimlerin yanı sıra sepet indirimleri planlanıyor" dedi.

DOLANDIRICILARA DİKKAT!
Tüketicileri dolandırıcılara karşı uyaran Çevikoğlu, alışverişin en ideal olduğu zamanlarda spam ve kimlik avı uygulamalarının arttığını söyledi. Çevikoğlu, e-posta aracılığıyla iyi bir teklif veya indirim alındığında, gömülü bağlantının mutlaka incelenmesi gerektiğini, bazen görünen bağlantının yönlendirilen adresten farklı olabildiğini belirterek, şunları kaydetti: "Böyle bir durumla karşılaşırsanız, teklif sayfasına resmi internet sitesi aracılığıyla doğrudan erişin. Sadece resmi pazar yerleri aracılığıyla alışveriş yapın ve farklı açılış sayfalarına yönlendiriliyorsanız internet adreslerine dikkat edin."

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