Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek: 30 milyar lira fon büyüklüğüne ulaştık

Fonların getirisi ve yüzde 30 devlet katkısının ailelerin Bireysel Emeklilik Sistemi'ne (BES) ilgisini artırdığını belirten Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, "Şirket olarak Ekim başında BES'te 30 milyar TL fon büyüklüğüne ulaştık. 18 yaş altı katılımcılar sektörün dinamik gücü olmaya devam ediyor" diye konuştu.

Yılın başından bu yana yüzde 30 artarak 1 milyon 322 bin katılımcıya ulaşan 18 yaş altı segmenti, sektörün dinamik gücü olmayı sürdürüyor. BES'in yüzde 14'ünü 18 yaş altı katılımcıların oluşturduğunu belirten Sincek, "143 bin sözleşme adedi ile 18 yaş altı BES'in önemli paydaşıyız. Erken BES'li gençler yönetim gider kesintisi ve giriş aidatı gibi ek masraflar ödemiyor, yüzde 30 devlet katkısından yararlanıyor. 18 yaşına geldiğinde sözleşme haklarını katkı payı ödeyenden devralabiliyor" dedi.