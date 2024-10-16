AXA Türkiye Teknik Başkanı Barış Altın: Globalleşen dünya yeni ihtiyaçlar doğurdu

AXA Türkiye KOBİ'leri siber saldırılara karşı güvence altına almak amacıyla Siber Riskler Sigortası ürününü çıkardı. İşletmelerin sanal dünyada karşılaşabilecekleri risklere karşı kapsamlı teminatlar içeren ürün; müşteri bilgilerine yetkisiz erişim veya bilgilerin ifşa edilmesi, verilerin kaybolması veya verilere erişiminin engellenmesi, bilgisayar sistemlerinin siber atak sonucu işlevini yerine getirememesi, çıkabilecek fidye taleplerinin yönetilmesi ve tazmini gibi riskleri KOBİ'ler için güvence altına alıyor.

KAPSAMLI TEMİNAT

Yeni ürün, siber acil durumlar ve meydana gelebilecek riskler sonucu ortaya çıkan talep ve ihtiyaçlar için kapsamlı güvence sağlıyor. İşletmenin kendi riskleri için veri gizliliği, siber şantaj ve iş durması teminatları sunulurken, üçüncü taraflardan gelebilecek taleplere karşı sigortalıyı korumak için de veri gizliliği ve multimedya sorumluluğu teminatları sağlanıyor. AXA Türkiye Teknik Başkanı ve İcra Kurulu Üyesi Barış Altın, siber güvenlik risklerinin oluşturduğu tehdide dikkat çekti.

'SİBER GÜVENCE PAKETİ'

Altın, "Globalleşen ve dijitalleşen dünya yeni ihtiyaçlar doğurmuştur. Pandemi ile hayatımıza giren evden çalışma modeli, işletmelerin verilerini koruma zorunluluğunu artırmıştır. Bu yeni dünya, kötü niyetli kişilerin hedefi haline gelmiş ve KOBİ'ler risklerle karşı karşıya kalmıştır. Hem işletmelerin birinci taraf risklerini hem veri sızıntılarından kaynaklı 3. şahıs taleplerini kapsayan siber güvence paketi sunuyoruz" dedi.