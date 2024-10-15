TOGG CEO’su Gürcan Karakaş açıkladı! TOGG Avrupa yolcusu

TOGG CEO'su Gürcan Karakaş (Takvim Foto Arşiv)
Sektördeki zorluklara da dikkati çeken Karakaş, tüm sektörün dönüşüm içerisinde olduğunu belirterek, şunları kaydetti:
"Cep telefonunun akıllı telefona dönüşmesinde olan şey şu anda arabaya oluyor. Giderek daha akıllı hale geliyorlar. Giderek daha karmaşık bir cihaza dönüşüyorlar. Diğer yandan, dijitalleşme her yerde. Bu yaşam konforuna iki tıklamayla alıştık ve her şey ya akıllı telefonumuzda ya da aracımızda diyebilirim. Dijitalleşme, yaşam alanlarımızı kesintiye uğramış bir alandan sürekli yaşayan bir alana dönüştürüyor.
Bu noktada akıllı otomobilin kendisi önemli bir rol oynuyor çünkü kesintiye uğramak istemiyoruz. Yaşam alanımızı da bu araçta bulundurmak istiyoruz. Sürdürülebilirlikle karbonsuzlaştırmayla tüm altyapılar için bir çözümümüz var, yenilenebilir enerji, temiz enerji çözümü ve hepimizin bir tarafta çözmeye çalıştığı yer burası, diğer tarafta ise birçoğu hala çözmek için mücadele ediyor. İşte zorluklar bunlar."
TOGG (Takvim Foto Arşiv)
AVRUPA YOLCUSU KALMASIN
Gürcan Karakaş, kamu ve özel sektörün işbirliğinin çok önemli olduğuna değinerek, özellikle elektrifikasyon ve etrafındaki mobilite ekosisteminin yıkıcı yeniliklerle dolu olduğunu söyledi.
Karakaş, "Yıkıcı yenilikler varsa, standartlar yok. Zor, biliyorum ama en azından bir çerçeve olmalı ve bu çerçeve önceliklendirilebilir. Teşviklerle, AR-GE teşvikleriyle, şirketlerle, üniversitelerle, bakanlıklarla birlikte, her şeyden önce ülkenin ve şirketin kaynaklarının verimli bir şekilde kullanılması için odaklanabilir." şeklinde konuştu.
Moderatörün "TOGG'u Türkiye'nin dışına çıkarma planınız var mı?" sorusuna karşın Karakaş, şunları söyledi:
"Burada, kesinlikle otomotiv endüstrisinin kalbine, yani Avrupa'ya gidiyorsunuz ve bunu gelecek yıl için planlıyoruz. Avrupa'nın, şu anda ilerleme hızlarında biraz daha fazla soru işareti olmasına rağmen, özellikle ülkemizin Avrupa'daki yenilenebilir enerji karmasında olması nedeniyle anahtar hareketliliğe kesinlikle inanıyoruz. Bu konuda en üst sıralarda yer alan ülkelerden biri olmak, bize liderlerden biri olma enerjisini ve cesaretini veriyor."