TOGG CEO’su Gürcan Karakaş açıkladı! TOGG Avrupa yolcusu

TOGG (Takvim Foto Arşiv)

Zorluklara değinen Karakaş, zorlukların her şeyden önce çok çeşitli olduğuna vurgu yaparak, bunun ilk olarak elektrifikasyon ve menzil kaygısıyla başladığını anlattı.

Karakaş, "Peki yeterli kilometreye sahip miyim? Yeterli pil enerjim var mı? Örneğin şarj istasyonları için yeterli altyapı var mı? Bunun her geçen gün aşıldığını düşünüyorum. Daha iyiye gidiyor. Size Türkiye'den bir örnek vereyim, Türkiye, 1,5-2 yıl içinde, devasa bir ağ kurdu. Biz, kendi şirketimizle 700'den fazla ultra hızlı şarj istasyonu kurduk. Trafiğin yoğun olduğu bölgelerde neredeyse her 25 kilometrede bir ve daha az yoğun bölgelerde her 58 kilometrede en az bir şarjımız var." diye konuştu.