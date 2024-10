İtalyan moda markası Etro ve RAMS Global güçlerini birleştirdi

Dünyaca ünlü İtalyan lüks moda markası Etro, gayrimenkul sektöründeki ilk küresel adımını RAMS Global ile birlikte İstanbul'da atacak. İki marka, gayrimenkul ve modayı bir araya getirerek markalı gayrimenkul sektörüne yepyeni bir vizyon kazandırmak için harekete geçti. 20+20 yıllık iş birliğinin lansmanı, Milano'da gerçekleşti.

GLOBALE TAŞINACAK

Bu iş birliğinin ilk projesi ise ödüllü mimarisiyle Maslak'ın Boğaz manzarasına açılan kapısı 'RAMS Beyond İstanbul' olacak. 'ETRO Residences at RAMS Beyond İstanbul' ismini alacak konut alanlarında Etro'nun kültleşmiş 'Paisley' deseninin de bulunduğu çeşitli tasarımlar dizayn edilecek. Üç köprüyü gören konumuyla öne çıkan projede, ikonik markanın tasarımcılarının elinden çıkan İstanbul temalı eserler de yer alacak.

RAMS Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Devran Bülbül, "Bu güç birliği, gayrimenkul pazarına yalnızca uluslararası bir perspektif kazandırmakla kalmayacak, aynı zamanda lüks markalarla yapılan iş birliklerinin sınırlarını yeniden tanımlayacak. RAMS Beyond İstanbul, Türkiye'nin markalı gayrimenkul pazarında standartları yükseltirken yatırımcılar için de cazip bir fırsat olacak. Etro ile gerçekleştirdiğimiz iş birliğini Türkiye sınırlarını aşarak globale de taşıyacağız" dedi. Etro CEO'su Fabrizio Cardinali ise "RAMS Global ile ortaklık, olağanüstü mirası ve yenilikçi, ileriye dönük yaklaşımıyla tanınan bir markanın farkındalığını ve değerini güçlendirmeyi amaçlayan uzun vadeli bir iş birliğinin başlangıcını işaret ediyor" ifadesini kullandı. Oniro Group Yönetim Kurulu Başkanı Moreno Brambilla da "Kurduğumuz ortaklıktan büyük gurur duyuyoruz" diye konuştu.