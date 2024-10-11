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Abdi İbrahim'den yetenekli gençlere staj imkanı

Abdi İbrahim, genç yetenekleri sektöre kazandırmak amacıyla 'İlaç Gibi Gelecek: Uzun Dönem Staj Programı'nı başlattı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :11 Ekim 2024
Abdi İbrahim’den yetenekli gençlere staj imkanı

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Abdi İbrahim, genç yetenekleri sektöre kazandırmak amacıyla 'İlaç Gibi Gelecek: Uzun Dönem Staj Programı'nı başlattı. Programa katılacak 27 genç, 8 ay boyunca iletişim ve sunum teknikleri, müzakere becerileri, finansal okuryazarlık, teknik proje yönetimi ve sürdürülebilirlik konularında alanında uzman kişilerden eğitim alacak. Abdi İbrahim İnsan Kaynakları, Kurumsal İletişim ve Sürdürülebilirlik Grup Başkanı Oğuzcan Bülbül, "Hayata geçirdiğimiz projelerle hem çalışma arkadaşlarımızın yetkinliklerini geliştirmeyi hem de yeni yetenekleri şirketimize ve sektörümüze kazandırmayı hedefliyoruz" dedi.

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