THY 10 yıllık hedefini açıkladı! Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat: Dünyanın ilk 4’üne gireceğiz

"DÜNYANIN HER YERİNDEN MALATYA'YA İNSANLARI GETİRECEĞİZ"

Türkiye'de UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne giren 21 eserin olduğunu ifade eden THY Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat, "Dünyaya buraları anlatıyoruz. 18 tane ABD ve Asya'da etkinlik yaptık. Milyonlarda kişiye ulaştık, onlara ülkemizin değerlerini anlatacağız. Bundan sonra dünyanın her yerinden Malatya'ya turistleri getirerek buranın kültürel değerlerini anlatacağız. Kültür turizmi için gelen bir turist 3 bin dolar para bırakıyor ülkeye. Bu açıdan kültürel turistleri buralara çekmenin bir önemli var" diye konuştu.

TARİH VE KÜLTÜR HER YERDE BULUNMUYOR

Deniz, kum ve güneşi herkesin her yerde bulabileceğini ancak tarihi ve kültürü her yerde bulunamayacağını ifade eden Bolat, "Buda Türkiye'de var. Göbeklitepe'de 12 bin önce ilk yerleşim yerleri bu topraklarda başlamış. Hemen yanı başında Malatya'da 5 bin yıl önceye dayanan bir devletleşme, ilk defa şehirleşme yaşanmış. İnsanlar bunları merak ediyor, bizde onları Malatya'ya getireceğiz. Dünyaya diyoruz ki medeniyetin doğduğu yer Anadolu toprakları. Gastronominin de doğduğu yerler buralar Bunu bütün dünyaya anlatmamız lazım, bu nedenle THY'nin de burada çok büyük katkısı olacak" dedi.