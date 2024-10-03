THY 10 yıllık hedefini açıkladı! Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat: Dünyanın ilk 4’üne gireceğiz

Takvim Foto Arşiv "THY'NİN ÜLKE EKONOMİSİNE KATKISI BÜYÜK"

Türk Hava Yolları'nın (THY) Türkiye ekonomisine de önemli katkılar sunduğuna dikkat çeken Bolat, "Biz başarımızın sağlamasını ülkemize katkımızla, milletimizin bize olan güveniyle, kültürümüzün değerleriyle yapıyoruz. 2023 yılında ülkemiz 255 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştirerek asırlık tarihinin rekorunu kırdı. Türk Hava Yolları olarak biz 21 milyar dolara yakın gelir elde ettik ve 16 milyar doların üzerinde hizmet ihracatı kaydettik. Bunun 8 milyar doları ülkemizde kaldı. Milli Bayrak Taşıyıcı markamızın ülkemiz ekonomisine toplam katkısı ise 56 milyar dolar. 30 milyar dolar direk gelir, 16 milyar dolar turizm katkısı kalanı da diğer gelirler. THY tek başına ülke ekonomisinin yüzde 21'ine katkı sağlayan devasa bir şirket olmuştur" şeklinde konuştu. Bolat, hedeflerinin ise 144 milyar dolara çıkmak olduğunu söyleyerek Türk Hava Yolları'nın bugün Avrupa'nın en büyük havayolu şirketi olduğunu söyledi.

Takvim Foto Arşiv "DÜNYANIN HER YERİNDEN MALATYA'YA İNSANLARI GETİRECEĞİZ"

Türkiye'de UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne giren 21 eserin olduğunu ifade eden THY Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat, "Dünyaya buraları anlatıyoruz. 18 tane ABD ve Asya'da etkinlik yaptık. Milyonlarda kişiye ulaştık, onlara ülkemizin değerlerini anlatacağız. Bundan sonra dünyanın her yerinden Malatya'ya turistleri getirerek buranın kültürel değerlerini anlatacağız. Kültür turizmi için gelen bir turist 3 bin dolar para bırakıyor ülkeye. Bu açıdan kültürel turistleri buralara çekmenin bir önemli var" diye konuştu. TARİH VE KÜLTÜR HER YERDE BULUNMUYOR

Deniz, kum ve güneşi herkesin her yerde bulabileceğini ancak tarihi ve kültürü her yerde bulunamayacağını ifade eden Bolat, "Buda Türkiye'de var. Göbeklitepe'de 12 bin önce ilk yerleşim yerleri bu topraklarda başlamış. Hemen yanı başında Malatya'da 5 bin yıl önceye dayanan bir devletleşme, ilk defa şehirleşme yaşanmış. İnsanlar bunları merak ediyor, bizde onları Malatya'ya getireceğiz. Dünyaya diyoruz ki medeniyetin doğduğu yer Anadolu toprakları. Gastronominin de doğduğu yerler buralar Bunu bütün dünyaya anlatmamız lazım, bu nedenle THY'nin de burada çok büyük katkısı olacak" dedi.

Takvim Foto Arşiv THY olarak yıllık 530 bin uçuş gerçekleştirdiklerini de ifade eden Ahmet Bolat, bunun yaklaşık 205 bini iç hatlar, 325 bini ise dış hatlarda gerçekleştirildiğini söyledi. İç hatlarda geçen seneye oranla yüzde 7'lik bir artış yakaladıklarını da belirten Bolat, özellikle deprem bölgesinde Malatya başta olmak üzere 2025 yılı yaz ve kış tarifelerinde pozitif ayrımcılık yapacaklarını da söyledi. "DEPREMDE İLK KOŞAN OLDUK"

6 Şubat depremlerine değinen THY Yönetim Kurulu Başkanı Bolat, "Allah bir daha yaşatmasın o günleri. Depremde bölgeye ilk koşan Anadolu Jet ve THY oldu. Bir ay boyunca kargo uçakları ticari uçuş yapmadı. Hepsi deprem bölgesine çadır, yardım malzemesi taşıdı. Bölgeden ücretsiz tahliyeler gerçekleştirdik. Deprem zamanı ve sonrasında 300 milyon dolar nakdi ve ayni yardımlarımız oldu, bundan sonra da devam edecek. Bunları nasıl sağladık? THY'nin güçlü olması ile sağladık" dedi. THY'nin geçen sene 18 milyar dolar getirisi olduğunu da dile getiren Bolat, tek başına birçok sektörden daha fazla ihracat getirisi sağladıklarını söyledi. "YURT DIŞINDAN İNSANLAR BURAYA GELDİKÇE, OTELLER KURULACAK, EKONOMİ DAHA DA KATLANACAK"

Malatya'yı bundan sonra dünyaya tanıtacaklarını ve buraya karşı bir ilgi uyandıracaklarının da altını çizen Bolat, "Yurt dışından insanlar buraya geldikçe, oteller kurulacak, ekonomi daha da katlanacak. Şuanda İstanbul dünyanın en çok tercih edilen şehri oldu. Nasıl oldu bu, kolektif çalışma ile oldu. Çeşitli iş orakları bir araya geldi İstanbul'da böyle bir sinerji oldu. Şimdi İstanbul'a gelen her bir yolcuya uçaklarımızın eğlence sisteminde Türkiye'nin şehirlerini tanıtıyoruz. Malatya'nın güzelliklerini daha fazla ön plana çıkarmamız lazım" şeklinde konuştu.

THY Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat (Sağdaki) (İHA) Türk Hava Yolları olarak bu toprakların bağrından çıktıklarını ve dünyanın dört bir yanında Anadolu'nun güzelliklerini, zenginliklerini ve değerlerini anlattıkların da belirten THY Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat, "Milli Bayrak Taşıyıcı olarak geçtiğimiz günlerde New York uçuşumuzda tanıttığımız ilk 'Ekmek' projemizle bu toprakların medeniyetin beşiği olduğunu, binlerce yıldır medeniyetlere ev sahipliği yaptığını vurguluyoruz. İnsanları kültür turizmi için ülkemize davet ediyoruz" diye konuştu. "BİZ MALATYA'YI MALATYA TÜRKÜSÜNDE OLDUĞU GİBİ EŞİ BENZERİ OLMAYAN BİR ŞEHİR OLARAK TANIMLADIK"

Malatya Valisi Seddar Yavuz da Malatya'nın tarih ve kültür şehri olarak hep en önde olduğunu ifade ederek, "Malatya Selçuklu ve Osmanlı döneminde yine en önemli merkezlerden biri olmuş. Tarihi Ulu Cami ile Silahlar Mustafa Paşa Kervan Sarayı ve diğer tarihi mekanlarıyla ve gastronomisi ile ve misafirperver ve insanı kucaklayan nüfusuyla gerçekten yıldız gibi parlayan bir şehir. Biz Malatya'yı Malatya türküsünde olduğu gibi eşi benzeri olmayan bir şehir olarak tanımladık. Önemli olan bu denli kıymetli bir hazinenin depoladığı de vitrinde olması tanıtılması ve Malatya ilimizin turizm pastasından daha fazla gelir elde edebilmesi bakımından, şehrimizin tanıtımına büyük bir katkı sağlayacak bugünkü toplantıyı gerçekleştiriyoruz" diye konuştu.