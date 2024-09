Amazon Türkiye yatırımlarını genişletecek mi? Başkan Erdoğan BM toplantısı öncesi ABD’li dev şirketlerle bir araya geldi

YATIRIMCI NE SORUYOR? New York'taki yatırımcı toplantılarında ana gündem ekonomiydi. Geçen yıl Orta Vadeli Program'a siyasi destek olup olmadığını soran yatırımcılar, bu yıl programla ilgili daha makro hedeflere yönelik sorular yöneltmeye başladı. Yatırım Konferansı'nda Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in de sunum yaparak, 1 yılda Türk ekonomisinde yaşanan süreci anlattığı, "Program çalışıyor" mesajı verdiği öğrenildi.

(Takvim Foto Arşiv)

KİMLER KATILDI?

DEİK Başkanı Nail Olpak, TAİK Başkanı Murat Özyeğin, U.S. Chamber of Commerce CEO'su Suzanne Clark, ATBR Başkanı James L. Jones, USTBC Başkanı Hamdi Ulukaya, AmCham Türkiye Başkanı Tankut Turnaoğlu, U.S. Exim Başkanı Reta Jo Lewis, Çalık Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çalık, ATBR Başkan Yardımcısı Tod D. Wolters, Kibar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kibar, Boeing Global Başkan vekili Brendan Nelson, Koç Holding CEO'su Levent Çakıroğlu, Amazon Global Başkan vekili Susan Pointer, Sabancı Holding CEO'su Cenk Alper, Ge Aerospace Commercial Engines Başkanı Russell Stokes, Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir, Walmart Başkan Yardımcısı Andrea Albright, Borusan Holding Başkanı Levent Kocabıyık, Citi Başkanı John Dugan, THY Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat, Ford'dan Christopher Smith, Sahibinden.com CEO'su Burak Ertaş, JP Morgan'dan Daniel Pinto, Kontrolmatik CEO'su SamiAslanhan, Lockheed Martin'den Frank St. John, Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, Coca Cola Company Başkanı Henrique Braun, Çolakoğlu Holding Başkanı Haydar Çolakoğlu, PepsiCo'dan Stephen Kehoe, Trendyol'dan Ozan Acar, Goldman Sachs'tan Ericka Leslie, Carrier'den Hakan Yılmaz, IFC'den Hela Cheickhrouhou, Medtronic CEO'su Geoff Martha, GE Healthcare Başkanı Elie Chaillot, Mastercard Başkan vekili Jon Huntsman, Marriott CFO Leeny Oberg, Hilton Başkanı Simon Vincent, Honeywell Başkanı Billal Hammoud, Merck Başkan vekili Andrew Otoo, Aveva CEO Caspar Herzberg, American Express Başkanı Mohammed Badi katıldı.