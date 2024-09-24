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İkinci el otomobilde güvenli alışveriş! 27 Eylül'de başlıyor

İkinci el otomobilde Güvenli Ödeme Sistemi 27 Eylül’den itibaren zorunlu olacak. 105 lira ödeme yapılarak nakit taşıma riski, sahte para kullanılması, satış bedelinin alınamaması gibi riskler ortadan kaldırılacak...

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi 24 Eylül 2024
İkinci el otomobilde güvenli alışveriş! 27 Eylül’de başlıyor

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Ticaret Bakanlığı ile Türkiye Noterler Birliği iş birliğiyle uygulamaya alınan Güvenli Ödeme Sistemi, ikinci el otomobil satışlarında oluşan tüketici mağduriyetlerinin önüne geçecek. Sistem 27 Eylül'den itibaren alıcıları da kapsayacak şekilde herkes için zorunlu hale gelecek. Böylece ikinci el araç piyasasında alıcıyla satıcı arasında ödeme açısından yaşanan ihtilafların ortadan kaldırılması hedefleniyor. Söz konusu sisteme ilişkin merak edilen soruların yanıtları şöyle:
■ Sistemde ödeme süreci nasıl işleyecek?
Önce satıcı güvenli ödeme sürecini başlatacak, sonra alıcı notere gitmeden önce referans numarası ile parayı aracı kuruluşa yatıracak. Satışın onaylanmasının ardından güvenli hesapta bekleyen para anında satıcının hesabına geçecek.

■ Hangi amaçla uygulanıyor?
Nakit taşıma, sahte para ve satış bedelinin ödenmemesi gibi risklerin ortadan kaldırılması hedefleniyor.

■ Denetimi kim tarafından yapılacak?
Sistemin işleyiş ve denetimine ilişkin çalışmalar Ticaret Bakanlığı'nca yürütülecek

■ Uygulama tüketicileri nasıl etkileyecek?
Söz konusu sistemle ikinci el araç piyasasında güven ortamının oluşması bekleniyor. Uygulama, tüketici mağduriyetlerini önleyerek, ödeme açısından alıcı ve satıcı arasındaki ihtilafları ortadan kaldıracak.

■ Sisteme dahil olan bankalar hangileri?
Türkiye Noterler Birliği ile protokol imzalayan banka, elektronik para veya ödeme kuruluşlarının hepsi sisteme dahil edilecek.

■ Sistemin kullanımı için herhangi bir ücret olacak mı?
Banka tarafından her bir işlem karşılığında satıcıya aktarılacak araç satış bedelinden mahsup edilmek suretiyle 105 lira alınacak. Söz konusu ücretin 52.5 lirası işlem katılım payı olarak Türkiye Noterler Birliği'ne aktarılacak.

■ Satış işleminden cayılması halinde sistem üzerinden yapılan başvuru iptal edilebilecek mi?
Bu durumda başvuru iptal edilebilecek ve alıcı tarafından yatırılan tutar ilgili banka, elektronik para veya ödeme kuruluşu tarafından iade edilecek.

■ Satış kaydı sonrası bilgilerde güncelleme yapılabilecek mi?
Başvuru oluştuktan sonra bilgilerde düzenleme yapılamayacak. Bunun için mevcut başvurunun iptal edilmesi ve yeni bir işlemin başlatılması gerekecek.

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