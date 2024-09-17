Sabancı dünyanın en iyi şirketleri listesinde

Time Dergisi'nin, Statista ile birlikte hazırladığı 'Dünyanın En İyi Şirketleri 2024' listesi yayımlandı. Listede ilk 500 şirket arasına giren ve Türk iş dünyasını lider şekilde temsil eden Sabancı Holding, 87.78'lik genel skorla 405'inci sırada yer aldı.

Sabancı Holding CEO'su Cenk Alper, dönüşen dünyada başarı kriterlerinin yeniden belirlendiğini belirterek, şöyle konuştu: "Bu araştırma sonuçları, bu değişen kriterlerin de yansıması. Topluluk olarak paydaşlarımıza her zaman şunu söyledik: 'Bizim için başarı sadece finansal tablolarda yazanlardan ibaret değil. Ne kadar kârlı olursa olsun, sürdürülebilirlik anlayışımız ile ters düşen hiçbir yatırımı hayata geçirmeyeceğiz.' Sabancı'nın son yıllarda geçirdiği dönüşümün merkezinde de işte bu anlayış var."