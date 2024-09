İşten ayrılana 5’li güvence: Kimler, nasıl yararlanıyor? İşsizlik, ihbar, kıdem, işe iade ödemeleri...

İşten ayrılana 5'li güvence: Kimler nasıl yararlanıyor?

KIDEM TAZMİNATI: İş yerinde 1 yılı dolduran sigortalılar işten çıkartıldıklarında çalıştıkları her yıl için son giydirilmiş brüt ücreti üzerinden kıdem tazminatı alıyor. Tazminat hesabı son alınan giydirilmiş brüt ücret üzerinden yapılıyor. Çalışılan her yıl için en düşük tazminat tutarı 20 bin 2 lira. En yüksek ise 41 bin 828 lira. Damga vergisi kesilmiş olarak her yıl için en az 19 bin 850, en çok 41 bin 510 lira ödeme gerçekleştiriliyor.