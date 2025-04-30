Muğla'da korkutan deprem!

Ege Denizi'nde hissedilen bir deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre depremin şiddeti 4,1 olarak ölçüldü. Saat 02.48'de meydana gelen deprem yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

takvim.com.tr

Giriş Tarihi: 01 Mayıs 2025 03:08

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından Muğla'nın Bodrum ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem olduğu açıklandı. Saat 02.48'de meydana gelen deprem, yerin 7 kilometre derinliğinde yaşandı.

Büyüklüğü: 4,1

Yer: Bodrum (Muğla)

Tarih: 01.05.2025

Saat: 02:48:10 TSİ

Enlem: 37.005 N

Boylam: 27.65722 E

Derinlik: 7 km

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