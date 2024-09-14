Abone sayısı arttı

Yılın ikinci çeyreğine ilişkin finansal sonuçları paylaşan Turkcell, mobil abone kayıp oranını yüzde 1,5 ile son altı yılın en düşük seviyesine çekti. Sabit geniş bant tarafında ise fiber abonelerde 42 bin net artış sağlanarak, toplam fiber abone sayısı 2,4 milyona ulaştı. Yılın ikinci çeyrek döneminde net abone sayısını 346 bin artıran şirketin Türkiye'deki toplam abone sayısı 43,2 milyona ulaştı. Net kar ise düşük kur farkı giderleri ve etkin risk yönetiminin katkısıyla 2,9 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

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