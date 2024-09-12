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Fiyatlar üçe katlandı! Özel okul kantinlerinin fiyat listesi dudak uçuklattı

Özel okul kantinleri, fiyatı 3’e katladı Devlet okulunda 35 lira olan tost, özel okulda 100 liraya tırmandı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi 12 Eylül 2024
Fiyatlar üçe katlandı! Özel okul kantinlerinin fiyat listesi dudak uçuklattı

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Yeni eğitim-öğretim yılının ilk haftasına kantin fiyatları damga vurdu. Devlet okullarında 35 liraya satılan tostun özel okul kantinlerinde 100 liraya kadar çıkması, velileri isyan ettirdi. Sektör temsilcileri, özel okul kantinlerinin belirli bir ücret tarifesine bağlı kalmadan hareket edebildiğini belirterek, 'acil çözüm' çağrısında bulunuyor.

Devlet okullarındaki kantin fiyatları, her sene söz konusu ilin kantinciler odası tarafından belirleniyor. Kantin işletmecilerine 'tavan fiyat' olarak dağıtılan tarifelerden daha yüksek ücretli satışlara izin verilmiyor. Bu sene İstanbul, Ankara ve İzmir'deki devlet okullarında 46 lira olarak belirlenen tostun tavan fiyatı, birçok işletmede 30-35 lira bandında satılıyor. Ayran ve çay ise genellikle 15 liradan fiyatlandırılıyor. Özel okul kantinleri ise kantinciler odasına değil, ticaret odalarına bağlı bulunuyor. Ticaret odaları herhangi bir ücret tarifesi belirlemediği için bu işletmeler kendi arzuları doğrultusunda ürünleri fiyatlandırıyor. Devlet okullarına kıyasla 3 katına kadar çıkan ücretler, vatandaşların tepkisine yol açıyor.

TARİFE OLMALI
Sorunun çözümü için ticaret odalarının acilen özel okul kantinleri için ücret tarifesi belirlemesi gerektiğini dile getiren Ankara Kantinciler Odası Başkanı Bayram Şahin, "Ticaret odaları, bir an önce devlet okullarına yakın bir ücret tarifesi belirleyerek bu duruma çözüm üretmeli. Biz devlet okullarındaki işletmelerimize her sene bir ücret tarifesi gönderiyoruz. Bunu tavan fiyat olarak düşünebilirsiniz. Denetleme hakkımız da var. Tarifeyi aşan işletmelere yaptırım hakkımız bulunuyor. Devlet okullarında kimsenin 'Bu fiyatlara uymuyorum' deme hakkı olmaz. Maalesef özel okullardaki durum bu şekilde işlemiyor" ifadelerini kullandı.
MURATHAN YILDIRIM

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