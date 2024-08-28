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Kira bedelinde yeni moda TÜFE yerine altın! Ev sahipleri yıllık kira bedelini bakın nasıl belirliyor!

Konut piyasasında şimdi de kirayı döviz kuru ve altına ayarlama furyası başladı. Yıllık kira artışlarını gram altına endeksleyen ev sahipleri ortaya çıktı...

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 28 Ağustos 2024
Kira bedelinde yeni moda TÜFE yerine altın! Ev sahipleri yıllık kira bedelini bakın nasıl belirliyor!

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Ev sahiplerinin son dönemde kiracılara dayattığı sıra dışı taleplere bir yenisi daha eklendi. Kira bedellerini döviz kuru veya altın fiyatına göre ayarlama modası başladı. Ankara'nın Altındağ ilçesinde bir ev sahibinin ilk olarak kirayı her ay '7 gram altın tutarı' şeklinde tahsil etmeye çalıştığı, bu durumun kafa karışıklığına yol açması üzerine yıllık kira artışını gram altına endekslediği ortaya çıktı.

TÜFE YERİNE GRAM ALTIN
Kendilerine ulaşan bu ve benzeri olayları kamuoyu ile paylaşan Ankara Tüm Emlakçılar Meslek Odası (ATEM) Başkanı Hakan Akçam, "Ev sahibi ilk olarak kira bedelini her ay 7 gram altın olarak belirlemiş. Fakat bu bir süre sonra kiracıda kafa karışıklığına neden olunca bundan vazgeçilmiş. Her ay 20 bin lira kira ödenmesine karar verilmiş. Fakat bundan da memnun olmayan ev sahibi, 12 ayın sonunda belirlenecek olan yeni kira oranını TÜFE üzerinden yapmak yerine 12 ay içerisinde gram altın ne kadar artmışsa onun üzerinden belirlemeye karar vermiş" dedi.

SİGORTA İSTEYEN DE VAR
Geçen sene de bir ev sahibinin kiracısından garip taleplerde bulunduğunu dile getiren Hakan Akçam, "Bu mülk sahibi, evinin kira bedelini 'asgari ücret primi yatırılarak sigorta yaptırmak' olarak belirlemişti. Ev sahiplerinin geliştirdikleri metotlar bizi de şaşırtıyor artık" şeklinde konuştu. Murathan YILDIRIM

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