Çalışanlara yüzde 25 ara zam

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı (İSG) çalışanlarına yüzde 25 ara zam yaptı. Şirketten yapılan açıklamaya göre, İSG'nin işletmecisi Malezya Havalimanları Holdings Berhad (MAHB), çalışanların maaşlarına Temmuz itibariyle yüzde 25 ara zam yapıldığını duyurdu. İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı CEO'su Alp Er Tunga Ersoy, çalışanlarla bir araya gelerek zam kararını paylaştı. Ara zam kararı, çalışan memnuniyetini ve motivasyonunu artırma çabasının bir parçası olarak çalışanlarının yaşam standartlarını koruma amacıyla hayata geçirildi.

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