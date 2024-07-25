EFT faturası

Kredi kullanarak ev almak isteyen vatandaşlar bankaların kapısını çalıyor. Bankalar ise kredi için başvuran vatandaştan 7 farklı kalemde ücret talep ediyor. Son eklenen ücret ise EFT oldu. 1 milyon liralık kredi kullanımlarında 8-15 bin lira arasında değişen ekspertiz ücreti, ortalama 8-20 bin lira arasında konut sigortası, ortalama 15-80 bin lira arasında değişen hayat sigortası, kredinin binde 5'i oranında kredi tahsis ücreti, yaklaşık bin lira ipotek tesis ücreti, kredinin onaylanması sürecindeki işlemler için kredinin belirli bir yüzdesi şeklinde komisyon bedeli ve şimdi de EFT adı altında yaklaşık 1 milyon liralık gönderim için bin lira ücret kesildiği belirtiliyor.

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