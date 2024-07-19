Cohere 5 milyar dolarlık değerlemeye ulaştı

Türk Telekom Ventures'ın yer aldığı DTCP fonunun yatırım yaptığı yapay zeka girişimi Cohere, 5 milyar dolarlık değerleme ile 450 milyon dolar yatırım aldı. Cohere girişiminin Türkiye'nin teknoloji ekosistemine önemli katkılar sunacağını belirten Türk Telekom Ventures Genel Müdürü Muhammed Özhan, "Türkiye'deki girişimleri yurt dışına taşımakla kalmıyor, dünyayı değiştirecek girişimlere yatırım yaparak yarının şekillenmesinde önemli bir rol oynuyoruz. Şirket 2023'te 2.2 milyar dolar değerleme ile 270 milyon dolar yatırım almıştı. Sadece 1 yılda değerlemesini ikiye katladı" dedi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN