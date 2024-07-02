AK Parti ’tasarruf takip sistemi’ kuruyor! Tedbirlere tam uyum için yasa teklifi

AK Parti
, kamudaki tasarruf tedbirlerine tam uyum için özel takip mekanizması kurulmasını sağlayacak yasa teklifi hazırlıyor.
Teklif, önlemlere uymayan kamu görevlilerine cezai yaptırım da öngörüyor. Cumhurbaşkanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile AK Parti grubu ekonomik paketin yasal ayağı için iki ayrı yasa teklifi üzerinde çalışıyor.
Bu tekliflerden biri vergi, diğeri de tasarruf tedbirlerine ilişkin düzenlemeler içeriyor. AK Parti
kısa süre içinde tasarruf tedbirleri ile ilgili teklifi Meclis Başkanlığı'na sunacak.
Meclis tatile girmeden yasalaştırılacak teklifte yer alan değişiklikler şöyle:
TEDBİRLERE ANLIK TAKİP:
Bakanlıklar ve kamu kurumlarının önlemlere uyup uymadığı anlık takip edilecek. Bu kapsamda uygulamalar Tasarruf Tedbirleri Bilgi Sistemi
ve Kamu Filo Yönetim Sistemleri
aracılığı ile izlenecek.
SORUMLULAR OLACAK:
Her bakanlıkta, tasarruf tedbirlerini takip eden bakan yardımcıları olacak. Kurumlarda üst düzey yöneticiler, illerde valiler, belediyelerde ise belediye başkanları tarafından önlemler denetlenecek.