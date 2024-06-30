Şişeyi getir parayı götür

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, 2028 yılında yurt genelinde 30 bin depozito makinesinin faaliyete geçeceğini duyurdu. Sıfır Atık Projesi'nin yeni bir adımı olan Depozito İade Sistemi kapsamında 0,1-3 litre arasındaki her türlü atık şişe için 25 kuruşluk geri ödeme yapılacak. 4 sene içinde akıllı makineler, AVM'lerden otellere, belediyelerden şehir meydanlarına kadar insanların yoğun olduğu birçok bölgede hizmete açılacak. Mobil uygulama ile vatandaşlar ilk olarak kendisini ve kullanıcı adını makineye tanıtacak. Depozito makinesi alıma hazır duruma geçince atık ürün, makineye atılacak. Şişe başına 25 kuruşluk depozito bedeli, vatandaşın mobil uygulamadaki hesabına yani e-cüzdanına anında aktarılacak. E-cüzdanda bu tutarlar biriktirilip anlaşmalı noktalarda toplu kullanılabilecek. Akıllı telefon kullanmayı tercih etmeyen vatandaşlar için ise alternatif bir formül planlandı. Bu kapsamda mobil uygulamanın haricinde depozito makinesi tarafından fişler de verilecek. Bu fişler ile de sistemde tanımlı olan iş yerlerinden alışveriş yapılabilecek. (Murathan YILDIRIM)

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN