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Vatandaşa ek yük gelmeyecek

Ekonomik program kapsamında hazırlıkları devam eden vergi paketi ile ilgili spekülasyonlar AK Parti'yi harekete geçirdi. Muhalefetin yeni algı operasyonlarına karşı arka arkaya açıklamalar gelmeye başladı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 26 Haziran 2024 Güncelleme 26 Haziran 2024, 07:01
Vatandaşa ek yük gelmeyecek

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Ekonomik program kapsamında hazırlıkları devam eden vergi paketi ile ilgili spekülasyonlar AK Parti'yi harekete geçirdi. Muhalefetin yeni algı operasyonlarına karşı arka arkaya açıklamalar gelmeye başladı. AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu yapılanları "ucuz eleştiri" olarak nitelendirdi ve paketin içeriği ile ilgili şu bilgileri paylaştı:

- Gıda başta olmak üzere, zaruri ihtiyaçlar dahlinde hiçbir konuda vergi artışı olmayacak.
- Öncelikle çok uluslu şirketlerden küresel asgari kurumlar vergisi alınacak.
- Zirai, ticari ve serbest meslek sahiplerine yönelik grupta işletme sahibi birçok vatandaşımız vergisini öderken, bazı şirketlerde vergi kaçağı tespit ediliyor. Şöyle düşünün, milyonlarca liralık ticaret var. Şirket 5 yıldır sürekli zararda ya da işletme var ama müşterisi yok. 1 TL vergi ödenmemiş. Hepimiz biliyoruz ki; birçok meslek grubu ödemeleri elden alıyor. Artık bu durum ortadan kalkacak. Serbest meslek grupları minimum asgari ücret kazandı sayılacak ve üzerinden vergilenecek. Diğer şirketlerde ciro üzerinden belli bir oranda vergi ödeyecekler.
- AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 'Şuraya da buraya da vergi gelecek' gibisinden açıklamaların çoğunun spekülatif olduğunu ifade etti.

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