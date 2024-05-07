BİM 7-10 MAYIS 2024 aktüel ürünler listesi! BİM markette ATV-bisiklet SATIŞA ÇIKTI! Pijama takımı 185 TL, 8 rulo 69 TL, koltuk 549 TL...

BİM aktüel kataloğunda sadece spor ve eğlence ürünleri değil, aynı zamanda market ve kişisel bakım ürünleri de yer alıyor. Müşteriler, Braun Blender Seti ve Philips Air Fryer gibi mutfak eşyalarını da BİM'de bulabilecekler...
BİM aktüel kataloğunda sadece spor ve eğlence ürünleri değil, aynı zamanda market ve kişisel bakım ürünleri de yer alıyor. Müşteriler, Braun Blender Seti ve Philips Air Fryer gibi mutfak eşyalarını da BİM'de bulabilecekler...
7 MAYIS 2024 BİM AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİ
Sek Yarım Yağlı Yoğurt 5 Kg 139 TL
Altınkılıç Kaymaklı Lor 400 g 45 TL
Vita Bitkisel Susuz Yağ 0,75 Lt 59,75 TL
Güney Tereyağı 500 g 139 TL
Superfresh Donuk Kasap Köfte 450 g 149 TL
Feast İnce Çıtır Patates 1 Kg 79 TL
İff's Orman Meyveleri 350 g 79 TL
Züber Chia ve Hindistan Cevizli Meyve Bar 3x40 g 59,50 TL
Züber Hindistan Cevizli Hurma Topu 96 g 44,50 TL
Eti Burçak Hindistan Cevizli Portakallı Bisküvi 50 g 11 TL
Ülker Hindistan Cevizli Kek Dolgulu Sütlü Çikolata 225 g 65 TL
Şimşek Vanilya Aromalı Kutu Gofret 900 g 59,50 TL
Eti Kakaolu Fındık Kremalı Petibör Bisküvi 270 g 37,50 TL
Atlet Şort Takım 225 TL
Bel Dantelli Hipster Kadın 40 TL
Uyku Bandı 55 TL
Suni Deri Organizer Çanta 179 TL
Patik Çorap Kadın 10'lu 90 TL
Golden Rose Makyaj Sabitleme Spreyi 99 TL
Rexona Clinical Deodorant Kadın 150 ml 125 TL
Jenny & Willy Bebek Bezi Aylık Paket 255 TL
Omo Active Oxygen Toz Deterjan 7,5 Kg 289,75 TL
Solo Dev Rulo Kağıt Havlu 1=8 rulo 69 TL
16'lı Selpak Ferahlatan Banyo Tuvalet Kağıdı 109 TL
Peros Sıvı Çamaşır Deterjanı 2L 64,50 TL
Oral-b Şarjlı Diş Fırçası D16 Pro Clean + Seyahat Kabı 650 TL
Oral-b Yedek Başlık Cross Action 4'lü 330 TL,
BİM AKTÜEL 10 MAYIS 2024
Skyjet 110cc Off Road Benzinli ATV 49.999 TL
Kuba Speedlight Pro İnce Teker E-Bike 17.999 TL
Rookie 20 Jant 21 Vites Amortisörlü Venti 3.199 TL
Braun Blender Seti 1. 799 TL
Philips Air Fryer 6.199 TL
Kumtel Air Fryerli Mini Fırın 2.999 TL
3 Kapaklı Beyaz Gardırop 2.499 TL
Kumtel Tezgahaltı Buzdolabı 4.299 TL
Desenli Katlanır Masa 499 TL
Elit Rattan Masa 1.199 TL
Ares Rattan Koltuk 549 TL
Nibras Koltuk 219 TL
Örgü Tabure 89 TL
Rubi Çocuk Koltuğu 89 TL
Kalın Sıcak Mum Silikon Tabancası 299 TL
SGS Kalın- Mum Silikon 79 TL
Peçko Tütsülük & Palosanto Set 159 TL
Premium Gaz Lambası 399 TL,
Akım Korumalı Priz 3 USB 199 TL
Jolie Tek Kanat Sineklik 29,90 TL
Jolie Çift Kanat Sineklik 49 TL
Katlanabilir Kaydırak 649 TL
Star Tahterevalli 549 TL
3 Tekerlekli Smart Bisiklet 449 TL
Salıncak 349 TL
Sürtmeli Şehir Araçları 119 TL
Renkli Hulahop 55 TL
Basket Potası ve Top Seti 159 TL
Oyuncak Kamyon Seti
Hisar Optima Yemek Kaşığı / Çatalı 6'lı 219 TL
Hisar Optima Çay Kaşığı 6'lı 149 TL
Hisar Ptima Tatlı Kaşığı / Çatalı 6'lı 179 TL
Benante Emaye Kızartma Tenceresi 299 TL
Benante Desenli Çaydanlık 499 TL
Benante Şık Termos 599 TL
Benante Kahvaltı Seti 439 TL
English Home Fincan Seti 229 TL
English Home Kahve Yanı Bardak 6'lı 99 TL
Colorina Altın Rimli İki Katlı Kurabiyelik 159 TL
Molinella Çift Kişilik Nevresim Seti 559 TL
Abs Büyük Boy Valiz 729 TL
Abs Orta Boy Valiz 629 TL