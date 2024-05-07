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BİM 7-10 MAYIS 2024 aktüel ürünler listesi! BİM markette ATV-bisiklet SATIŞA ÇIKTI! Pijama takımı 185 TL, 8 rulo 69 TL, koltuk 549 TL...

BİM, 7 Mayıs 2024 itibariyle müşterilerine özel fırsatlar sunan yeni aktüel kataloğunu duyurdu. Bu haftanın dikkat çeken ürünleri arasında, spor ve eğlence tutkunları için ideal olan Skyjet 110cc Off Road Benzinli ATV, Kuba Speedlight Pro İnce Teker E-Bike ve Rookie 20 Jant 21 Vites Amortisörlü Venti gibi seçenekler yer alıyor. Skyjet 110cc Off Road Benzinli ATV, sadece 49.999 TL'lik fiyatıyla BİM raflarında olacak. İhtiyaçlarınıza ve bütçenize uygun çeşitli ürünlerle dolu bu katalog, alışveriş severlerin ilgisini çekecek.

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Giriş Tarihi 07 Mayıs 2024, 07:58 Güncelleme 07 Mayıs 2024, 07:58
BİM 7-10 MAYIS 2024 aktüel ürünler listesi! BİM markette ATV-bisiklet SATIŞA ÇIKTI! Pijama takımı 185 TL, 8 rulo 69 TL, koltuk 549 TL...

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BİM aktüel kataloğunda sadece spor ve eğlence ürünleri değil, aynı zamanda market ve kişisel bakım ürünleri de yer alıyor. Müşteriler, Braun Blender Seti ve Philips Air Fryer gibi mutfak eşyalarını da BİM'de bulabilecekler...

10 MAYIS'TAN İTİBAREN 10 MAYIS'TAN İTİBAREN

7 MAYIS 2024 BİM AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİ

Sek Yarım Yağlı Yoğurt 5 Kg 139 TL

Altınkılıç Kaymaklı Lor 400 g 45 TL

Vita Bitkisel Susuz Yağ 0,75 Lt 59,75 TL

14 MAYIS14 MAYIS

Güney Tereyağı 500 g 139 TL

Superfresh Donuk Kasap Köfte 450 g 149 TL

Feast İnce Çıtır Patates 1 Kg 79 TL

14 MAYIS

İff's Orman Meyveleri 350 g 79 TL

Züber Chia ve Hindistan Cevizli Meyve Bar 3x40 g 59,50 TL

Züber Hindistan Cevizli Hurma Topu 96 g 44,50 TL

10 MAYIS

Eti Burçak Hindistan Cevizli Portakallı Bisküvi 50 g 11 TL

Ülker Hindistan Cevizli Kek Dolgulu Sütlü Çikolata 225 g 65 TL

Şimşek Vanilya Aromalı Kutu Gofret 900 g 59,50 TL

10 MAYIS

Eti Kakaolu Fındık Kremalı Petibör Bisküvi 270 g 37,50 TL

Atlet Şort Takım 225 TL

Bel Dantelli Hipster Kadın 40 TL

Uyku Bandı 55 TL

Suni Deri Organizer Çanta 179 TL

Patik Çorap Kadın 10'lu 90 TL

Golden Rose Makyaj Sabitleme Spreyi 99 TL

Rexona Clinical Deodorant Kadın 150 ml 125 TL

10 MAYIS

Jenny & Willy Bebek Bezi Aylık Paket 255 TL

Omo Active Oxygen Toz Deterjan 7,5 Kg 289,75 TL

Solo Dev Rulo Kağıt Havlu 1=8 rulo 69 TL

16'lı Selpak Ferahlatan Banyo Tuvalet Kağıdı 109 TL

Peros Sıvı Çamaşır Deterjanı 2L 64,50 TL

Oral-b Şarjlı Diş Fırçası D16 Pro Clean + Seyahat Kabı 650 TL

Oral-b Yedek Başlık Cross Action 4'lü 330 TL,

BİM indirimli ürünler

BİM AKTÜEL 10 MAYIS 2024

Skyjet 110cc Off Road Benzinli ATV 49.999 TL

Kuba Speedlight Pro İnce Teker E-Bike 17.999 TL

Rookie 20 Jant 21 Vites Amortisörlü Venti 3.199 TL

Braun Blender Seti 1. 799 TL

Philips Air Fryer 6.199 TL

Kumtel Air Fryerli Mini Fırın 2.999 TL

3 Kapaklı Beyaz Gardırop 2.499 TL

Kumtel Tezgahaltı Buzdolabı 4.299 TL

Desenli Katlanır Masa 499 TL

Elit Rattan Masa 1.199 TL

Ares Rattan Koltuk 549 TL

BİM indirimli ürünler

Nibras Koltuk 219 TL

Örgü Tabure 89 TL

Rubi Çocuk Koltuğu 89 TL

Kalın Sıcak Mum Silikon Tabancası 299 TL

SGS Kalın- Mum Silikon 79 TL

Peçko Tütsülük & Palosanto Set 159 TL

Premium Gaz Lambası 399 TL,

BİM indirimli ürünler

Akım Korumalı Priz 3 USB 199 TL

Jolie Tek Kanat Sineklik 29,90 TL

Jolie Çift Kanat Sineklik 49 TL

Katlanabilir Kaydırak 649 TL

Star Tahterevalli 549 TL

3 Tekerlekli Smart Bisiklet 449 TL

Salıncak 349 TL

BİM indirimli ürünler

Sürtmeli Şehir Araçları 119 TL

Renkli Hulahop 55 TL

Basket Potası ve Top Seti 159 TL

Oyuncak Kamyon Seti

Hisar Optima Yemek Kaşığı / Çatalı 6'lı 219 TL

Hisar Optima Çay Kaşığı 6'lı 149 TL

Hisar Ptima Tatlı Kaşığı / Çatalı 6'lı 179 TL

Benante Emaye Kızartma Tenceresi 299 TL

Benante Desenli Çaydanlık 499 TL

Benante Şık Termos 599 TL

Benante Kahvaltı Seti 439 TL

English Home Fincan Seti 229 TL

English Home Kahve Yanı Bardak 6'lı 99 TL

BİM indirimli ürünler

Colorina Altın Rimli İki Katlı Kurabiyelik 159 TL

Molinella Çift Kişilik Nevresim Seti 559 TL

Abs Büyük Boy Valiz 729 TL

Abs Orta Boy Valiz 629 TL

6-9 Mayıs aktüel ürünler FİYAT LİSTESİ! A101de haftalık indirim başladı! 607 TLden 399a düştü
6-9 Mayıs aktüel ürünler FİYAT LİSTESİ! A101'de haftalık indirim başladı! 607 TL'den 399'a düştü

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