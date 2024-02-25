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Kiracıya 100 bin TL: Herkes kredi alabilecek mi? Kentsel dönüşümde detaylar belli oldu

Kentsel dönüşüm için açıklanan desteklerden yararlanma şartları da netleşiyor. 100 bin TL’lik tahliye desteğini kiracılar da alabilecek. İşte haberin detayları...

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 25 Şubat 2024 Güncelleme 25 Şubat 2024, 07:01
Kiracıya 100 bin TL: Herkes kredi alabilecek mi? Kentsel dönüşümde detaylar belli oldu

İstanbul'un dönüşüm süreci için yeni destekler açıklandı. Evini dönüştürmek isteyene hibe ve kredi desteği verilecek. Ayrıca hem ev sahiplerine hem de kiracılara 100 bin lira taşınma desteği bulunuyor. 700 bin lira hibe 700 bin lira kredi ile birlikte toplam destek 1.5 milyon TL'yi bulacak.



DESTEKLER NASIL VERİLECEK?
Hak sahiplerine 700 bin TL hibe, 700 bin TL kredi verilecek. Bağımsız bölümlerde oturan malik ya da kiracılara 100 bin TL tahliye desteği verilecek. Toplamda bağımsız bölüm başına 1.5 milyon TL'lik destekten bahsediyoruz. Taşınmazın tahliye desteği ve hibe ile 800 bin TL'si hibe kapsamında, 700 bin TL'si kredi kapsamında olacak.



GERİ ÖDEME NASIL YAPILACAK?
Destekte özellikle kredilerin çeşitli ödeme kolaylıkları olacak. Kredi kullanımlarında 24 aylık geri ödemesiz dönem var. 24 aylık süre ruhsat tarihinden itibaren 24 ay olarak başlayacak. Geri ödemelerle alakalı 24 aylık süreden sonraki ilk 12 ay faizsiz olacak.



TAŞINMA DESTEĞİ NE ZAMAN VERİLECEK?
100 bin lira taşınma desteği malik oturuyorsa malike, kiracı oturuyorsa kiracıya verilecek. Bağımsız bölüm başına bir kereye mahsus ve karşılıksız olarak sağlanacak. Kiracıların taşınmazı tahliye etmemesi nedeniyle kentsel dönüşümde yaşanan zorluklar çerçevesinde süreci hızlandırma adına önemli bir destek olacak. Destek yıkım ve dönüşüm kararı alındıktan sonra yıkım öncesi ödenecek.



HERKES KREDİ ALABİLECEK Mİ?
Kredi verilirken hak sahiplerinin kredi ve gelir puanına bakılmıyor. Kredi tutarının 2 katına kadar tutarda ipotek tesis edilecek. Kişiler borcunu ödeyemezse taşınmaz satışa çıkarılacak ve devlet yeni yapılan binada bu hakkı alacak.



TÜFE UYGULANACAK MI?
120 ay olan geri ödeme vadesinde tüketici fiyat endeksinin yarısı oranında borçlar güncellenerek geri ödenmesi planlanıyor. Kredi borcu her güncelleme döneminde değişmiş olacak.



HİBE MÜTEAHHİTE 3 TAKSİTTE ÖDENECEK
Su basma seviyesi, taşıyıcı sisteminin bitimi ve inşaatın bitimi olarak 3 taksit olarak hak sahipleri adına kurum tarafından yani Kentsel Dönüşüm Başkanlığı tarafından müteahhitlere ödenecek ve süreç bu şekilde ilerleyecek.

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