Kiracıya 100 bin TL: Herkes kredi alabilecek mi? Kentsel dönüşümde detaylar belli oldu

İstanbul'un dönüşüm süreci için yeni destekler açıklandı. Evini dönüştürmek isteyene hibe ve kredi desteği verilecek. Ayrıca hem ev sahiplerine hem de kiracılara 100 bin lira taşınma desteği bulunuyor. 700 bin lira hibe 700 bin lira kredi ile birlikte toplam destek 1.5 milyon TL'yi bulacak.





DESTEKLER NASIL VERİLECEK?

Hak sahiplerine 700 bin TL hibe, 700 bin TL kredi verilecek. Bağımsız bölümlerde oturan malik ya da kiracılara 100 bin TL tahliye desteği verilecek. Toplamda bağımsız bölüm başına 1.5 milyon TL'lik destekten bahsediyoruz. Taşınmazın tahliye desteği ve hibe ile 800 bin TL'si hibe kapsamında, 700 bin TL'si kredi kapsamında olacak.