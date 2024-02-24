Sirkeci-Kazlıçeşme hattı açılıyor! Başkan Erdoğan’ın katılımıyla hizmete alınacak

Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul'un hafızasında yer eden emektar banliyö tren hattının yenilendiğini, 8.3 kilometrelik Sirkeci- Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı'nın 26 Şubat günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla hizmete alınacağını açıkladı.
Atıl vaziyette duran hattın iyileştirme ve değişimler yapılarak 8 istasyonla tekrardan kullanıma hazır hale getirildiğini bildiren Uraloğlu, şunları kaydetti: "Bu proje, bir raylı sistem projesi olmasıyla birlikte kapsamında yer alan 7 bin 300 metre bisiklet yolu, 7 bin 300 metre yaya yolu, 10 bin 120 metrekare meydan ve rekreasyon alanları, 6 bin metrekare kapalı sosyal kültürel alan, 74 bin metrekare yeni yeşil alan, 3 yaya üst geçidi, 22 kara yolu ve yaya alt geçidi, Yedikule, Kocamustafapaşa, Yenikapı, Kumkapı olmak üzere 4 tescilli istasyonu, Sirkeci ve Cankurtaran olmak üzere 2 yenilenecek istasyonu ve Kazlıçeşme ile Cerrahpaşa'daki 2 istasyonu ile İstanbul halkına ulaşım ihtiyacının yanı sıra sosyokültürel, turizm, ekolojik, rekreasyon, spor, gezinti, bisiklet, scooter gibi imkanlarla da hibrit karakterde yeni nesil ulaşım projesi oldu."
SEFER SÜRESİ 20 DAKİKA
İstanbulluların hayatına kalıcı olarak dokunan büyük bir eseri daha tamamladıklarını belirten Uraloğlu, "Tek yönlü sefer süresi 20 dakika olacak" dedi. Uraloğlu, projeyle 2053'e kadar ekonomik kazancın 785 milyon euro olacağını, Türkiye'nin dört bir köşesinde olduğu gibi İstanbul'da da hizmet ve eser fırtınası estirmeye devam edeceklerini vurguladı.