Torba Yasa maddeleri 2024: Kademeli emeklilik, 3600 ek gösterge, prim indirimi, taşerona kadro! 2. torba yasa Meclis’ten geçti mi?

Teklifle, kısa çalışma gerekçelerine "genel salgın" durumu da ekleniyor ve kısa çalışma ödeneğinden yararlanabilmek için asgari prim ödeme gün sayısı 600'den 450'ye indirilecek.

İlave istihdamın sağlanması ve özel politika gerektiren kadın, genç ve mesleki yeterlilik belgesi sahibi olan işsizlerin istihdamının desteklenmesi için verilen teşvik, 31 Aralık 2025'e kadar devam edecek ve uygulamanın 31 Aralık 2026'ya kadar uzatılabilmesi için Cumhurbaşkanına yetki verilecek.

Ancak diğer maddelerin ne zaman yasalaşacağı netlik kazanmadı. Konuyla ilgili açıklama geldiğinde haberimizde yer vereceğiz. TORBA YASA MADDELERİ 2024 90 bin taşerona kadro, 3600 ek gösterge, ev hanımlarına emeklilik ve diğer konuların Torba Yasa ile görüşülmesi bekleniyor.