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Torba Yasa maddeleri 2024: Kademeli emeklilik, 3600 ek gösterge, prim indirimi, taşerona kadro! 2. torba yasa Meclis'ten geçti mi?

Son dakika gelişmelerine göre, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Adalet Komisyonu’nda görüşülmeye başlanan ve emekliler için bayram ikramiyesinin 3 bin TL’ye çıkarılmasını da içeren 8’inci Yargı Paketi kapsamındaki yasa kabul edildi. Öte yandan çalışma hayatına yönelik çeşitli düzenlemeleri de içeren 2. torba yasa merak ediliyor. 3600 ek gösterge, kademeli emeklilik ve taşerona kadro gibi konular hakkında da araştırmalar hız kazandı.

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Giriş Tarihi 22 Şubat 2024, 14:38 Güncelleme 22 Şubat 2024, 14:38
Torba Yasa maddeleri 2024: Kademeli emeklilik, 3600 ek gösterge, prim indirimi, taşerona kadro! 2. torba yasa Meclis’ten geçti mi?

Özellikle taşeron işçilere kadro, kademeli emeklilik, 3600 ek gösterge, Bağkur primleri gibi konular kamuoyunun dikkatini çekiyor.

TORBA YASA NE ZAMAN ÇIKACAK?

Torba yasa 2024 maddeleri ve kapsamı gündemde öne çıkan başlıklar arasında yer alıyor.

Son dakika haberine göre Bazı Kanunlarda ve 659 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşmelerine dün başlandı. Kamuoyunda '8'inci Yargı Paketi' olarak da bilinen 43 maddelik torba kanun teklifi, emeklilere Ramazan ve Kurban bayramlarında verilen 2 bin TL'lik ikramiyenin 3 bin TL'ye çıkarılması düzenlemesini de içeriyor.

Komisyonun bugün devam eden toplantısında emekli ikramiyelerinin 3 bin TL'ye çıkarılmasını öngören 39'uncu madde de kabul edildi. Kanun teklifinin TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilip Resmi Gazete'de yayınlanmasının ardından emekliler, artış yapılan ikramiyeyi Ramazan ve Kurban bayramlarında 3'er bin TL olarak alacak.

Teklifle, kısa çalışma gerekçelerine "genel salgın" durumu da ekleniyor ve kısa çalışma ödeneğinden yararlanabilmek için asgari prim ödeme gün sayısı 600'den 450'ye indirilecek.

İlave istihdamın sağlanması ve özel politika gerektiren kadın, genç ve mesleki yeterlilik belgesi sahibi olan işsizlerin istihdamının desteklenmesi için verilen teşvik, 31 Aralık 2025'e kadar devam edecek ve uygulamanın 31 Aralık 2026'ya kadar uzatılabilmesi için Cumhurbaşkanına yetki verilecek.

Ancak diğer maddelerin ne zaman yasalaşacağı netlik kazanmadı. Konuyla ilgili açıklama geldiğinde haberimizde yer vereceğiz.

TORBA YASA MADDELERİ 2024

90 bin taşerona kadro, 3600 ek gösterge, ev hanımlarına emeklilik ve diğer konuların Torba Yasa ile görüşülmesi bekleniyor.

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