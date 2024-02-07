Sağlık turizminde Türkiye 2024 hedeflerini yükseltti! 2 milyon kişi, 3 milyar Dolar gelir...

Sağlık turizminde dünyanın önde gelen ülkeleri arasında yer alan Türkiye , 2024 hedeflerini yükseltti. TOBB Fuarcılık Meclis Başkanı Cihat Alagöz, 2023'te sağlık turisti sayısının 1.4 milyon, sağlık turizmi gelirinin ise 2.3 milyar dolar olarak gerçekleştiğini belirterek, "Bu yıl 2 milyon sağlık turisti ile 3 milyar dolar sağlık turizmi geliri öngörülmektedir" dedi.

Türkiye'ye en çok hastanın geldiği ülkelerin Almanya, İngiltere, Rusya, Suriye, Afganistan, BAE, Libya, Türkmenistan ve Özbekistan olduğunu anlatan Alagöz, uluslararası hastaların en çok tercih ettiği klinik branşları da şöyle anlattı:

HER ALANDA TALEP VAR

"Kadın hastalıkları, göz, göğüs, genel cerrahi, iç hastalıklar, ortopedi ve travmatoloji, tıbbi onkoloji, kardiyoloji, kulak-burun-boğaz, üroloji, saç sorunları ve ekimi."