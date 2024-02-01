Özel okulların yemek bedelleri dudak uçuklattı! Veliye 5 yıldızlı fatura çıkarıldı

DAYATMA YAPILAMAZ Yüksek fiyatlar karşısında şaşkına dönen veliler, "Bu ücretleri ödemek istemiyoruz ama kayıt yenilemek için dayatıyorlar. Yemek, kitap, kıyafete de zam sınırı gelsin" çağrısı yaptı. Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu da ek ücretlerin zorunlu tutulamayacağını belirterek, şöyle konuştu: " Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği diyor ki, 'Öğrencilerden yemek, kahvaltı, servis, pansiyon, yatakhane, kırtasiye, kitap vb. hizmetlerden alacakları ücretleri Mayıs sonuna kadar tespit ederler. Bu fıkrada yer alan hizmetlerden talep eden veliler faydalanır.' Yani isteyen alır isteyen almaz."





10 YIL İADE HAKKI

Bazı okulların ek hizmetleri kayıt yenileme şartı olarak sunduğuna değinen Aydın Ağaoğlu, bu durumda da velilerin daha sonra ödedikleri paraları iade alma hakkı olduğunu duyurdu. Velilerin elinin hukuken güçlü olduğunu söyleyen Ağaoğlu, şu bilgileri verdi: "Veliler okula e posta göndererek, 'Ben bu hizmeti almak istemiyorum, bana çok pahalı geldi, çocuğumun kaydını yapmak için beni mecbur tuttunuz, bu bedeli aldınız' diyerek itiraz etsinler. Bu yazılarını saklasınlar. Sipariş etmedikleri yemek, kitap, etüt gibi bir hizmet veya ürünü kullansalar dahi 10 yıl boyunca hakem heyetine başvurarak bedelini geri isteme hakları var. 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun'un 7'nci maddesinde bu apaçık yazıyor."