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Özel okulların yemek bedelleri dudak uçuklattı! Veliye 5 yıldızlı fatura çıkarıldı

Özel okullar zam sınırını ek hizmetlerin ücretleriyle aşarken, yıllık yemek ücretine 105 bin lira isteyen bile çıktı. Fahiş artışlara tepki yağarken, uzmanlar velilerin haklarını anlattı...

Çığıl Ön Yener Çığıl Ön Yener takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 01 Şubat 2024 Güncelleme 01 Şubat 2024, 07:10
Özel okulların yemek bedelleri dudak uçuklattı! Veliye 5 yıldızlı fatura çıkarıldı

2024-2025 eğitim-öğretim yılı için erken kayıtlar sürerken, kimi özel okullar zamda sınır tanımadı. Ara sınıfların yıllık ücretine yüzde 57 zam sınırı; yemek, kitap-kırtasiye, kıyafet gibi kalemlerde fiyatlar 2'ye, 3'e katlanarak, etüt, etkinlik ve genel gider gibi adlarla çeşitli ücretler istenerek aşıldı.



BABAYA 110, ÖĞRENCİYE 584 TL
Velilerden 105 bin lira yemek ücreti isteyen okul bile çıktı. Bir eğitim yılının 180 gün olduğu hesabıyla öğrencinin günlük yemek ücreti 584 lirayı buldu. Resmi tatiller düşüldüğünde günlük yemek parasının 600 lirayı bile aştığı görüldü.

Yemek Sanayicileri Dernekleri Federasyonu Başkanı Hüseyin Bozdağ, sanayide mavi veya beyaz yakalı çalışanlara içeriği değişmekle birlikte ortalama öğün başı 110 liraya yemek verdiklerini belirterek, "Bugün özel okullar öğrenci başına yıllık ortalama 50 bin lira yemek ücreti alıyor. Biz öğrencinin babasını 110 liraya doyuruyoruz" dedi. Özel okulların yüzde 65-70'inin catering şirketlerinden toplu yemek hizmeti aldığını anlatan Bozdağ, "Ancak bizden aldıkları yemek fiyatları bu değil, okullar kendi kârlarını koyarak öğrenciye satıyor" diye konuştu.



DAYATMA YAPILAMAZ
Yüksek fiyatlar karşısında şaşkına dönen veliler, "Bu ücretleri ödemek istemiyoruz ama kayıt yenilemek için dayatıyorlar. Yemek, kitap, kıyafete de zam sınırı gelsin" çağrısı yaptı. Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu da ek ücretlerin zorunlu tutulamayacağını belirterek, şöyle konuştu: "Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği diyor ki, 'Öğrencilerden yemek, kahvaltı, servis, pansiyon, yatakhane, kırtasiye, kitap vb. hizmetlerden alacakları ücretleri Mayıs sonuna kadar tespit ederler. Bu fıkrada yer alan hizmetlerden talep eden veliler faydalanır.' Yani isteyen alır isteyen almaz."



10 YIL İADE HAKKI
Bazı okulların ek hizmetleri kayıt yenileme şartı olarak sunduğuna değinen Aydın Ağaoğlu, bu durumda da velilerin daha sonra ödedikleri paraları iade alma hakkı olduğunu duyurdu. Velilerin elinin hukuken güçlü olduğunu söyleyen Ağaoğlu, şu bilgileri verdi: "Veliler okula e posta göndererek, 'Ben bu hizmeti almak istemiyorum, bana çok pahalı geldi, çocuğumun kaydını yapmak için beni mecbur tuttunuz, bu bedeli aldınız' diyerek itiraz etsinler. Bu yazılarını saklasınlar. Sipariş etmedikleri yemek, kitap, etüt gibi bir hizmet veya ürünü kullansalar dahi 10 yıl boyunca hakem heyetine başvurarak bedelini geri isteme hakları var. 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun'un 7'nci maddesinde bu apaçık yazıyor."

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