Hisseli tapu sahipleri ama dikkat! Zamanı var, başvurmayanın hakkı uçup gider!

Türkiye'de gayrimenkuller için iki tür tapu sistemi bulunmaktadır: müstakil tapu ve müşterek tapu. Müstakil tapu, gayrimenkulün mülkiyet hakkının yalnızca tek bir kişiye ait olduğunu belirtirken, müşterek tapu, birden fazla kişinin mülkiyet haklarına sahip olduğu durumları ifade eder. Genellikle miras yoluyla elde edilen bu tapular, satın alma yoluyla da oluşabilir. Müşterek tapularda, tapuda kayıtlı olan paylar üzerinden kişiler gayrimenkulde hak sahibidirler.

Tapu Devrinde Dikkat Edilmesi Gerekenler Tapu devir işlemleri Türkiye'de devlet güvencesinde ve belirli bir düzen içinde gerçekleştirilir. Müstakil tapuların devri ve tescili genellikle kolay bir süreçtir. Ancak, müşterek tapularda durum daha karmaşık bir hal alabilir. Hisseli tapularda, her bir hissenin güvenli bir şekilde satışı, ek hukuki kuralların devreye girmesi nedeniyle zorlaşabilir. Bu durum, birçok kişinin mal sahibi olma hayalleri zarar görerek dert sahibi olmalarına sebep olabilir.