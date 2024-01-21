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İstanbul'a yeni metro hattı: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu yerinde inceledi!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu İstanbul'da Gayrettepe- Kâğıthane Metro Hattı'nda yapılan çalışmaları yerinde inceledi. Uraloğlu, "Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro Hattı’mızın son halkası olan ‘Kağıthane-Gayrettepe’ etabındaki çalışmaları tamamlama aşamasına getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 21 Ocak 2024 Güncelleme 21 Ocak 2024, 07:01
İstanbul’a yeni metro hattı: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu yerinde inceledi!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul'da Gayrettepe- Kâğıthane Metro Hattı'nda yapılan çalışmaları yerinde inceledi ve Gayrettepe - Kağıthane arasında test sürüşü gerçekleştirdi.

Uraloğlu, "İstanbul ulaşım ana planı; İstanbul'un 1.100 kilometre metro hattına ihtiyacı olduğunu gösteriyor. Biz de çalışmalarımızı buna göre planlıyoruz. Bakanlığımızın yürüttüğü projelerimiz bittiğinde İstanbul'daki raylı sistem ağı uzunluğu 338,5 kilometreden 394,2 kilometreye yükselecek." dedi. Uraloğlu, 37,5 kilometre uzunluğundaki 'Gayrettepeİstanbul Havalimanı Metrosu'nun 34 kilometre uzunluğundaki 'Kağıthaneİstanbul Havalimanı' kesiminin açılışını 1 yıl önce yaptıklarını, 3,5 kilometre uzunluğundaki Kâğıthane-Gayrettepe etabındaki çalışmaları da tamamladıklarını belirterek, "Böylece hat uzunluğu 37,5 kilometreye istasyon sayısı 9'a çıkacak" dedi.

İlklerin, ve enlerin projesi! Bakan Abdulkadir Uraloğlu resmen duyurdu: Kağıthane-Gayrettepe metro hattı artık son aşamadaİlklerin, ve enlerin projesi! Bakan Abdulkadir Uraloğlu resmen duyurdu: Kağıthane-Gayrettepe metro hattı artık son aşamada

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