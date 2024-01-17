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4C memur emeklisi maaş farkı neden yatmadı? Memur, Emekli Sandığı, öğretmen, polis %49,25 zamlı TAM MAAŞ ne zaman yatacak? 14 -15 günlük maaş farkı hesaplama!

2024 yılında memur maaşlarında yapılan zam ve enflasyon farkının ardından, yüz binlerce memur maaşlarını merakla bekliyor. Ocak ayında geçerli olacak olan yüzde 49,25'lik zam oranına hak kazanan memurlar, maaş farklarının hesaplara yatırılmasını bekliyor. Peki, 4C memur emeklisi maaş farkı neden yatmadı, ne zaman yatacak? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 17 Ocak 2024, 16:36 Güncelleme 17 Ocak 2024, 16:36
4C memur emeklisi maaş farkı neden yatmadı? Memur, Emekli Sandığı, öğretmen, polis %49,25 zamlı TAM MAAŞ ne zaman yatacak? 14 -15 günlük maaş farkı hesaplama!

2024 yılında gerçekleştirilen memur zammının ardından, binlerce memur ve emekli, maaş farklarının ne zaman hesaplara yatırılacağını merakla bekliyordu. Zamlı maaşlarını almaya başlayan memur ve emekliler, maaş farklarının ödenip ödenmediğini sorgulamaya başladı.

ZAMLI MEMUR MAAŞLARI ÖDENİYOR!

Milyonlarca memurun alacağı zam oranı %49,25 olarak belirlenirken zamlı memur maaşları 16 Ocak'ta hesaplara yatırılmaya başlandı.

MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN YATAR?

15 milyon 600 bin emekli ve 4 milyon memur ocak maaşlarını zamlı oalrak alacak. Memurların zamlı maaşlar bugün hesaplara yatırılıyor.

Maaş farklarının da kısa bir süre sonra ödenmesi bekleniyor.

2024 MEMUR ZAMMI NE KADAR OLDU?

Memur ve memur emeklileri toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı alıyorlar. Temmuz ayında yüzde 6'lık sözleşme zammı alan memur ve emekliler bu oranı aşan miktarda enflasyon farkına hak kazanıyor.



Memur ve memur emeklileri yüzde 29,79 oranında enflasyon farkına hak kazandı.

Memur ve memur emeklileri ocak ayında yüzde 15 de toplu sözleşme zammı alacak. Böylece ocak ayındaki zam oranı yüzde 49,25 olacak.

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLDU?

Bekar: 30 bin 372 TL

Sendikalı evli: 32 bin 639 TL

Sendikalı bekar: 30 bin 910 TL

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