4C memur emeklisi maaş farkı neden yatmadı? Memur, Emekli Sandığı, öğretmen, polis %49,25 zamlı TAM MAAŞ ne zaman yatacak? 14 -15 günlük maaş farkı hesaplama!

2024 yılında gerçekleştirilen memur zammının ardından, binlerce memur ve emekli, maaş farklarının ne zaman hesaplara yatırılacağını merakla bekliyordu. Zamlı maaşlarını almaya başlayan memur ve emekliler, maaş farklarının ödenip ödenmediğini sorgulamaya başladı.
ZAMLI MEMUR MAAŞLARI ÖDENİYOR!
Milyonlarca memurun alacağı zam oranı %49,25 olarak belirlenirken zamlı memur maaşları 16 Ocak'ta hesaplara yatırılmaya başlandı.
MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN YATAR?
15 milyon 600 bin emekli ve 4 milyon memur ocak maaşlarını zamlı oalrak alacak. Memurların zamlı maaşlar bugün hesaplara yatırılıyor.
Maaş farklarının da kısa bir süre sonra ödenmesi bekleniyor.