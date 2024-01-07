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Borsada İstanbul'da Ocak farkı: İşte kazandıran sektörler...

BIST 100 endeksi, son 10 yılın ocak aylarında sadece 3 kez negatif olurken sınai ve teknoloji aynı dönemde yalnızca 2’şer kez geriledi. İşte Ocak’ta kazandıran sektörler.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 07 Ocak 2024 Güncelleme 07 Ocak 2024, 06:59
Borsada İstanbul’da Ocak farkı: İşte kazandıran sektörler...

Son 10 yılın ilk ayında BIST 100 endeksinin performansı incelendiğinde, yükseliş görülen 7 ayın ortalaması yüzde 6,61 hesaplanırken düşüş olanların ortalaması yüzde 6,22 oldu. Söz konusu düşüşlerin ikisini son 3 yıl içinde kaydeden BIST 100 endeksi, negatif kapanışlarını 2014, 2021 ve 2023 yıllarında gerçekleştirdi.

BIST 100 endeksi, son 10 yılın en iyi ocak performansını yüzde 14,03'lük artışla 2019'da sergilerken en kötü performansını ise 2023'teki yüzde 9,67'lik azalışla gösterdi. İlgili dönemlerde, sınai ve teknoloji sadece 2'şer kez gerilerken, hizmet ve mali endeksin 3'er dönemde değer kaybettiği göze çarpıyor. Ocak aylarına, son 5 yıl için hisse ve sektör bazlı bakıldığında, Borsa İstanbul'da, ocak aylarında, 5 yılın en az 4'ünde endekse göre daha iyi performans gösteren 29 hisse senedi göze çarpıyor.

Sektörel bazda incelendiğinde halka arz yüzde 5,5, madencilik yüzde 3,8 ve metal eşya makina endeksinin yüzde 3,3 ile BIST 100 endeksine göre daha iyi bir performans sergilediği görülüyor. Senkron Siber Güvenlik Yazılım, Pamel Elektrik, Kuyas Yatırım, Kardemir D ve Kardemir B, son 5 yılın ocak aylarının 5'inde de BIST 100 endeksine göre daha güçlü performans gösterdi.

Bu dönemde, son 5 yılın en az 4'ünde endekse göre daha güçlü performans gösteren 29 hisseye bakıldığında, ortalama getiri sıralamasına göre ilk sırayı alan Senkron Siber Güvenlik Yazılım'ı alırken onu, Pamel Elektrik, Beyaz Filo Oto Kiralama, Kristal Kola ve Meşrubat sanayi ve Rodrigo Tekstil Sanayi izledi.



İLK HAFTA YİNE ÖNDE
Bu hafta yatırım araçlarından en çok kazandıran borsa oldu. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 2,12 kazançla 7.628,73 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 7.386,99, en yüksek 7.634,08 puanı gördü. 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı, bu hafta yüzde 0,10 değer artışıyla 1.964 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,20 kazançla 13.202 liraya yükseldi.



İNŞAAT MART'I SEVİYOR
Son 5 yılın şubat ve mart ayları detaylı incelendiğinde, sınai ve inşaat endekslerinin her sene BIST 100 endeksine göre daha iyi performans göstermesi dikkati çekiyor. Sınai endeksinin şubat aylarında son 5 yılın 5'inde de BIST 100 endeksine göre ortalama yüzde 3,21 daha iyi performans sergilediği görülüyor.

Son 5 yılda BIST 100 endeksine göre her yıl daha iyi getiri sağlayan hisseler incelendiğinde İskenderun Demir Çelik, Ulusoy Elektrik, Vakko Tekstil, Alarko Holding ve Aksa Akrilik ön plana çıkıyor. İnşaat endeksinin de mart aylarında 5'te 5 yaparak BIST 100 endeksine göre ortalama yüzde 7,7 daha güçlü performans göstermesi göze çarparken martta her sene endeks üzeri getiri sağlayan hisseler incelendiğinde, Prizma Pres Makina, İnfo Yatırım, Ersu Meyve ve Gıda, Pınar Et ve Un Sanayi ve Merko Gıda dikkati çekiyor.

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