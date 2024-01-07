Borsada İstanbul’da Ocak farkı: İşte kazandıran sektörler...

Bu dönemde, son 5 yılın en az 4'ünde endekse göre daha güçlü performans gösteren 29 hisseye bakıldığında, ortalama getiri sıralamasına göre ilk sırayı alan Senkron Siber Güvenlik Yazılım'ı alırken onu, Pamel Elektrik, Beyaz Filo Oto Kiralama, Kristal Kola ve Meşrubat sanayi ve Rodrigo Tekstil Sanayi izledi.

İLK HAFTA YİNE ÖNDE Bu hafta yatırım araçlarından en çok kazandıran borsa oldu. Borsa İstanbul 'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 2,12 kazançla 7.628,73 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 7.386,99, en yüksek 7.634,08 puanı gördü. 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı, bu hafta yüzde 0,10 değer artışıyla 1.964 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,20 kazançla 13.202 liraya yükseldi.





İNŞAAT MART'I SEVİYOR

Son 5 yılın şubat ve mart ayları detaylı incelendiğinde, sınai ve inşaat endekslerinin her sene BIST 100 endeksine göre daha iyi performans göstermesi dikkati çekiyor. Sınai endeksinin şubat aylarında son 5 yılın 5'inde de BIST 100 endeksine göre ortalama yüzde 3,21 daha iyi performans sergilediği görülüyor.

Son 5 yılda BIST 100 endeksine göre her yıl daha iyi getiri sağlayan hisseler incelendiğinde İskenderun Demir Çelik, Ulusoy Elektrik, Vakko Tekstil, Alarko Holding ve Aksa Akrilik ön plana çıkıyor. İnşaat endeksinin de mart aylarında 5'te 5 yaparak BIST 100 endeksine göre ortalama yüzde 7,7 daha güçlü performans göstermesi göze çarparken martta her sene endeks üzeri getiri sağlayan hisseler incelendiğinde, Prizma Pres Makina, İnfo Yatırım, Ersu Meyve ve Gıda, Pınar Et ve Un Sanayi ve Merko Gıda dikkati çekiyor.