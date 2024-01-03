’Zam’anı geldi! Memur ve emeklinin maaş artış oranı bugün belli oluyor | Ne zaman ceplere girecek?  Kimlere yansıyacak?

Yeni asgari ücretin ardından heyecanla beklenen memur ve emekli zamları da bugün belli oluyor. Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıklayacağı enflasyon verileri milyonların zam oranını ortaya koyacak.
Yeni asgari ücretin ardından heyecanla beklenen memur ve emekli zamları da bugün belli oluyor. Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıklayacağı enflasyon verileri milyonların zam oranını ortaya koyacak.
2023'ün ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin artışını, memurların ve memur emeklilerinin de yüzde 15'lik zamma eklenecek farkını gösterecek.
NE KADAR BEKLENİYOR?
5 aylık TÜFE yani Temmuz-Kasım enflasyonu yüzde 33.66 çıkmıştı. Yani 5 aylık enflasyona göre SSK ve Bağ- Kur emeklilerine yüzde 33.66, memur emeklilerine yüzde 45 zam oluşmuştu. Bugün açıklanacak Aralık verisiyle kesin oranlar ortaya çıkacak.
2023 yılı enflasyonu yüzde 65 seviyesinde beklenirken, bu tahmine göre 6 aylık enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin enflasyon zammı yüzde 37.76 olarak bekleniyor. Bu tahmin gerçekleşirse memurlar ve memur emeklileri için de yüzde 29.96'lık enflasyon farkı oluşacak, Ocak zammı yüzde 49.46'yı bulacak. En düşük maaş memurlarda 22 bin 17 liradan 32 bin 906, memur emeklilerinde 9 bin 877 liradan 14 bin 762 liraya ulaşacak.
İYİLEŞTİRME GELİYOR
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz zammı kök aylıklarına yansıtılırken, ayrıca bir ek iyileştirme de gündemde. Bu kapsamda özellikle taban aylık ödemesinin artırılması üzerinde konuşuluyor. Halen 7 bin 500 lira olan en düşük emekli aylığı ödemesinin en az 10 bin liraya
yükseltilmesi gündemde. Hatta daha yüksek seviyeler de konuşuluyor.
Örneğin; taban aylık ödemesi 10 bin lira yapılırsa, emeklilerin kök aylıklarına önce enflasyon zammı yansıtılacak, çıkan sonuç 10 bin liranın altındaysa yapılacak ödeme 10 bin liraya tamamlanacak. İyileştirme müjdesi için gözler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çevrilirken, ek artışlar yasayla hayata geçirilecek. Hazırlanacak teklif 16 Ocak'ta çalışmalarına başlayacak TBMM'ye sevk edilecek.
ÖDEMELER 15 OCAK'TA BAŞLAYACAK
1-5 OCAK: Memur emeklilerine maaş, ay içinde zam farkı
3 OCAK: Zam oranları belli olacak
15 OCAK: Memurlara zamlı maaş
17-26 OCAK: SSK emeklilerine zamlı maaş
25-28 OCAK: Bağ-Kur emeklilerine zamlı maaş
BUGÜN NELER BELLİ OLACAK?
■ SSK ve Bağ-Kur emekli aylıkları
■ Memur maaşları
■ Memur emeklisi aylıkları
■ Memurların ve emeklilerin ek ödemeleri (aile yardımı, toplu sözleşme ikramiyesi, emekli doktor ilave ödemesi gibi...)
■ 65 yaş aylığı Dul ve yetim aylığı
■ Engelli aylığı
■ Kronik hastalık yardımı
■ Sosyal ve Ekonomik Destek
■ Kıdem tazminatı tavanı
■ Bedelli askerlik ücreti
■ Ocak ayı işyeri kira artışı
■ Evde bakım aylığı
TEMMUZ'DA DA ARTIŞ VAR
Memurların ve emeklilerin maaşları Temmuz'da da artacak. Memurlara ve memur emeklilerine yüzde 10 zam ve 2024'ün ilk yarısındaki enflasyon yüzde 15'i aşarsa fark yansıtılacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıkları ise 2024'ün ilk 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zamlanacak. Bu arada tüm emeklilere Nisan ve Haziran aylarında da bayram ikramiyesi ödemesi yapılacak.