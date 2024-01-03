’Zam’anı geldi! Memur ve emeklinin maaş artış oranı bugün belli oluyor | Ne zaman ceplere girecek?  Kimlere yansıyacak?

2023 yılı enflasyonu yüzde 65 seviyesinde beklenirken, bu tahmine göre 6 aylık enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin enflasyon zammı yüzde 37.76 olarak bekleniyor. Bu tahmin gerçekleşirse memurlar ve memur emeklileri için de yüzde 29.96'lık enflasyon farkı oluşacak, Ocak zammı yüzde 49.46'yı bulacak. En düşük maaş memurlarda 22 bin 17 liradan 32 bin 906, memur emeklilerinde 9 bin 877 liradan 14 bin 762 liraya ulaşacak.





İYİLEŞTİRME GELİYOR

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz zammı kök aylıklarına yansıtılırken, ayrıca bir ek iyileştirme de gündemde. Bu kapsamda özellikle taban aylık ödemesinin artırılması üzerinde konuşuluyor. Halen 7 bin 500 lira olan en düşük emekli aylığı ödemesinin en az 10 bin liraya

yükseltilmesi gündemde. Hatta daha yüksek seviyeler de konuşuluyor.

Örneğin; taban aylık ödemesi 10 bin lira yapılırsa, emeklilerin kök aylıklarına önce enflasyon zammı yansıtılacak, çıkan sonuç 10 bin liranın altındaysa yapılacak ödeme 10 bin liraya tamamlanacak. İyileştirme müjdesi için gözler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çevrilirken, ek artışlar yasayla hayata geçirilecek. Hazırlanacak teklif 16 Ocak'ta çalışmalarına başlayacak TBMM'ye sevk edilecek.



ÖDEMELER 15 OCAK'TA BAŞLAYACAK

1-5 OCAK: Memur emeklilerine maaş, ay içinde zam farkı

3 OCAK: Zam oranları belli olacak

15 OCAK: Memurlara zamlı maaş

17-26 OCAK: SSK emeklilerine zamlı maaş

25-28 OCAK: Bağ-Kur emeklilerine zamlı maaş