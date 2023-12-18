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Kiracılar dikkat! Boş kağıda imza atmayın

Kiracılar dikkat! Yargıtay, boş kağıda atılan imza ile kiracının tahliyesini hukuka uygun buldu. İşte sizler için derlediğimiz 18 Aralık tarihli TAKVİM ekonomi haberleri...

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 18 Aralık 2023 Güncelleme 18 Aralık 2023, 07:02
Kiracılar dikkat! Boş kağıda imza atmayın

Kiracılara ilişkin önemli bir karar geldi. Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, kiracının 'tahliye taahhütnamesi' için boş kağıda attığı imzaya dayanarak tahliyesinin talep edilmesine ilişkin kararı onadı. Dairenin kararına göre; 2012'de Ankara'da bir işyerini kiralayan kurumun yetkilisi, mülk sahibine tahliye taahhütnamesi olarak boş bir kağıdı imzalayarak verdi. Mülk sahibi, 2020'de kağıdı, kiracısının 28 Şubat 2021'de çıkmayı taahhüt ettiği yönünde doldurdu ve tahliye talebinde bulundu. Taşınmazın boşaltılmaması üzerine mülk sahibi, tahliye davası açtı. Yerel mahkeme tahliye kararı verdi. İstinaf incelemesini yapan Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 15. Hukuk Dairesi, imza atılan boş kağıdın, kiraya veren tarafından ne şekilde doldurulacağının imzayı atan tarafından kabul edilmiş sayılacağı gerekçesiyle, yerel mahkemenin kararını hukuka uygun buldu. Temyiz incelemesini yapan Yargıtay 3. Hukuk Dairesi de tahliye kararını hukuka uygun bularak onadı.



TÜED İNTİBAK İSTEDİ
Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, 2000 yılı ve sonrasında emekli olanlar için intibak talebinde bulundu. En düşük emekli aylığının devlet katkısıyla 7 bin 500 lira olduğunu anımsatan Ergün, Türkiye'deki 15.6 milyon emeklinin yaklaşık yüzde 40'ının 7 bin 500 lira düzeyinde aylık aldığını söyledi. Ergün, "Bu durumu kalıcı olarak değiştirmenin tek yolu var. İvedilikle 2000 sonrası emeklilerimizin intibak sorunu çözülmeli, aylık bağlama oranı uygulamasında, 2000 öncesi dönemdeki kriterlere dönülmeli" diye konuştu.


ŞEHİRLERARASI OTOBÜSLERE TAKİP CİHAZI TAKILACAK
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 1 Ocak itibarıyla yürürlüğe girecek uygulamayla şehirler arası otobüslerde araç takip cihazının kullanımının zorunlu olacağını, böylece anlık takip gerçekleştirileceğini söyledi. Uraloğlu, "Taşıtların konum, tarih ve saat bilgileri 2 dakikalık periyotlar halinde Bakanlığımızın Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetim Sistemi'ne (U-ETDS) elektronik ortamda iletilecek" bilgisini paylaştı.

Araç takip bilgilerinin, korsan ve usulsüz taşımacılığın engellenmesi, firmaların rekabetçi yapıda faaliyetlerine devam etmesi, vatandaşların mağduriyet yaşamadan güvenli seyahat etmeleri için kullanılacağını ifade eden Bakan Uraloğlu, "Gerekli planlamaların yapılmasına doğrudan etkisi olacağı gibi, doğal afet, kaza vb. olumsuz durumlar için bu bilgilerin etkin şekilde kullanılacağını öngörüyoruz" diye konuştu.



TU'RUS'T AKINI
Yılbaşında özellikle Antalya bölgesine hem Avrupa hem Rusya'dan yoğun talep oluştu. Kış dönemi açık otellerin birçoğunda doluluklar yüzde 80-90'lara kadar çıktı. Sanatçıların konseri olan otellerde ise iç pazar talebiyle doluluklar yüzde 100'e yaklaştı. Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı Hakan Saatçioğlu, yılbaşı rezervasyonlarının güzel gittiğini belirterek, "Özellikle Rusya ve Balkanlardan çok ciddi rezervasyon alıyoruz. Geçen yıl da ciddi rezervasyon almıştık. Hazırlıklarımızı yaptık, Avrupalıların yanında İngiltere'den de çok ciddi artış yaşadık. Özellikle 15 Aralık'tan 15 Ocak'a kadar ciddi yoğunluk var. Antalya'da sanatçılı organizasyon yapan oteller şu an dolmuş durumda" dedi. Turizm merkezleri yeni yıla özel programlar hazırladı. Tur operatörleri verilerine göre rezervasyonlarda geçen yıla göre yüzde 55'e yakın artış yaşanıyor.




2.392 ENGELLİ ATAMASI YAPILACAK
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yeni atama müjdesi verdi. Şubat'ta engelli memur ataması yapıldığını hatırlatan Bakan Göktaş, "Son 21 yılda kamuda engelli memur sayısını 12 kat artırdık. Yeni yıl ile 2 bin 392 engelli vatandaşımızın atamasını gerçekleştireceğimizin müjdesini paylaşmak isterim. Böylece bu yıl kamuda 4 bin 715 engelli vatandaşımızın istihdamını sağlayacağız" şeklinde konuştu.

YERLİ TASARIMDA DÜNYA İKİNCİSİYİZ
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü'nün yayımladığı 2023 Dünya Fikri Mülkiyet Göstergeleri Raporu verilerine göre Türkiye'nin, 2022 yılı itibarıyla yerli tasarım başvuru sayısında dünyada ikinci sırada yer aldığını belirtti. Kacır, "Hedefimiz, tasarım, marka, katma değer zincirini güçlendirmek" ifadesini kullandı.

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