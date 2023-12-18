Kiracılar dikkat! Boş kağıda imza atmayın

Kiracılara ilişkin önemli bir karar geldi. Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, kiracının 'tahliye taahhütnamesi' için boş kağıda attığı imzaya dayanarak tahliyesinin talep edilmesine ilişkin kararı onadı. Dairenin kararına göre; 2012'de Ankara'da bir işyerini kiralayan kurumun yetkilisi, mülk sahibine tahliye taahhütnamesi olarak boş bir kağıdı imzalayarak verdi. Mülk sahibi, 2020'de kağıdı, kiracısının 28 Şubat 2021'de çıkmayı taahhüt ettiği yönünde doldurdu ve tahliye talebinde bulundu. Taşınmazın boşaltılmaması üzerine mülk sahibi, tahliye davası açtı. Yerel mahkeme tahliye kararı verdi. İstinaf incelemesini yapan Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 15. Hukuk Dairesi, imza atılan boş kağıdın, kiraya veren tarafından ne şekilde doldurulacağının imzayı atan tarafından kabul edilmiş sayılacağı gerekçesiyle, yerel mahkemenin kararını hukuka uygun buldu. Temyiz incelemesini yapan Yargıtay 3. Hukuk Dairesi de tahliye kararını hukuka uygun bularak onadı.





TÜED İNTİBAK İSTEDİ

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, 2000 yılı ve sonrasında emekli olanlar için intibak talebinde bulundu. En düşük emekli aylığının devlet katkısıyla 7 bin 500 lira olduğunu anımsatan Ergün, Türkiye'deki 15.6 milyon emeklinin yaklaşık yüzde 40'ının 7 bin 500 lira düzeyinde aylık aldığını söyledi. Ergün, "Bu durumu kalıcı olarak değiştirmenin tek yolu var. İvedilikle 2000 sonrası emeklilerimizin intibak sorunu çözülmeli, aylık bağlama oranı uygulamasında, 2000 öncesi dönemdeki kriterlere dönülmeli" diye konuştu.