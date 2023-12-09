TC kimlik numaranıza 9.000 TL ödeme yatmış olabilir! Pazartesi saat 09.00’da kontrol edin, sorgulama yapın!

Türkiye'de emekli promosyonları, bankalar arasındaki rekabetin kızışmasıyla yeni bir boyut kazanıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) güncellediği taban promosyon tutarları sonrasında, bankalar kampanyalarını yenileyerek emeklilere daha cazip teklifler sunmaya başladı. Bu durum, emeklilerin maaş aldıkları bankayı seçerken yüksek promosyon miktarlarını göz önünde bulundurmalarına yol açıyor.
Emekli promosyonunu güncellemek için bankalara başvurmak gerekmektedir. Mevcut bankada devam edilmesi durumunda, yenileme talebinin bildirilmesi ve önceki taahhütten kalan sürenin promosyon tutarından düşülerek yeni tutarın ödenmesi söz konusudur.
Bu yarışta, emeklilerin tercihleri, promosyon miktarlarının yanı sıra bankaların sunduğu ek hizmet ve avantajlarla da şekilleniyor. Emekliler, karar verirken yüksek promosyon miktarlarının yanı sıra, bankaların sunmuş olduğu diğer fırsat ve kolaylıkları da değerlendirmelidirler.
Denizbank: Emekli maaşını Denizbank'a taşıyanlara 5.000 TL'ye varan nakit promosyon sunuluyor.
Yapı Kredi: Emeklilere 9.000 TL'ye varan promosyon fırsatları sunuyor. Banka, "Şimdiki Emekliler Bir Başka!" sloganıyla kampanyalarını duyuruyor.
İş Bankası: Emekli maaşını İş Bankası'na taşıyan emekliler, 7.500 TL'ye varan promosyonlardan yararlanabilirler.
ING: Maaşını ING'ye taşıyan emeklilere toplamda 12.500 TL'ye varan promosyon imkanları sunuluyor.
Garanti BBVA: Emeklilere 7.500 TL'ye varan promosyon ve 1.000 TL bonus fırsatı sunuyor. Ayrıca, mobil uygulama üzerinden maaş taşıma imkanı da sağlıyor.
QNB Finansbank: EYT'lilere (Erken Yaşta Emekli Olanlara) 9.200 TL'ye varan emeklilik ödülü sunuyor.
Akbank: Akbank'a maaşını taşıyan emeklilere 10.000 TL nakit ve 2.000 TL chip-para toplamında 12.000 TL'ye varan ödüller sunuyor.
Vakıfbank, Ziraat Bankası, Halkbank: Devlet bankaları, emekli aylığına göre değişen miktarlarda promosyon sunuyor. 3.500 TL altında emekli aylığı alanlara 3.000 TL, 3.500 TL - 7.500 TL arası 3.500 TL, 7.500 TL - 10.000 TL arası 4.500 TL, 10.000 TL üzeri için 5.000 TL promosyon veriliyor.
Bankalar, emeklileri kendi müşteri portföylerine çekmek için çeşitli promosyon kampanyaları düzenliyor. Bu kampanyalar, genellikle nakit promosyonlar, ek faiz oranları ve diğer finansal avantajlar şeklinde sunuluyor. Emekliler için sunulan promosyon miktarları, bankadan bankaya değişiklik gösteriyor ve bazı durumlarda ek hizmetler de içerebiliyor.
Emekliler, maaşlarını alacakları bankayı seçerken sunulan promosyon miktarlarını dikkate alıyorlar. Bu seçim sürecinde, bankaların sunduğu promosyonların yanı sıra, bankacılık hizmetlerinin kalitesi, erişilebilirlik, müşteri hizmetleri ve ekstra avantajlar gibi faktörler de önemli rol oynuyor.