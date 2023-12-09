TC kimlik numaranıza 9.000 TL ödeme yatmış olabilir! Pazartesi saat 09.00’da kontrol edin, sorgulama yapın!

Emekliler İçin En İyi Promosyon Seçimi Bu yarışta, emeklilerin tercihleri, promosyon miktarlarının yanı sıra bankaların sunduğu ek hizmet ve avantajlarla da şekilleniyor. Emekliler, karar verirken yüksek promosyon miktarlarının yanı sıra, bankaların sunmuş olduğu diğer fırsat ve kolaylıkları da değerlendirmelidirler. Bankaların Emekli Promosyon Kampanyaları Denizbank: Emekli maaşını Denizbank'a taşıyanlara 5.000 TL'ye varan nakit promosyon sunuluyor. Yapı Kredi: Emeklilere 9.000 TL'ye varan promosyon fırsatları sunuyor. Banka, "Şimdiki Emekliler Bir Başka!" sloganıyla kampanyalarını duyuruyor.

İş Bankası: Emekli maaşını İş Bankası'na taşıyan emekliler, 7.500 TL'ye varan promosyonlardan yararlanabilirler. ING: Maaşını ING'ye taşıyan emeklilere toplamda 12.500 TL'ye varan promosyon imkanları sunuluyor.

Garanti BBVA: Emeklilere 7.500 TL'ye varan promosyon ve 1.000 TL bonus fırsatı sunuyor. Ayrıca, mobil uygulama üzerinden maaş taşıma imkanı da sağlıyor. QNB Finansbank: EYT'lilere (Erken Yaşta Emekli Olanlara) 9.200 TL'ye varan emeklilik ödülü sunuyor.

Akbank: Akbank'a maaşını taşıyan emeklilere 10.000 TL nakit ve 2.000 TL chip-para toplamında 12.000 TL'ye varan ödüller sunuyor. Vakıfbank, Ziraat Bankası, Halkbank: Devlet bankaları, emekli aylığına göre değişen miktarlarda promosyon sunuyor. 3.500 TL altında emekli aylığı alanlara 3.000 TL, 3.500 TL - 7.500 TL arası 3.500 TL, 7.500 TL - 10.000 TL arası 4.500 TL, 10.000 TL üzeri için 5.000 TL promosyon veriliyor.