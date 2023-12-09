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Çalışan emekliye ikramiye ne zaman yatacak? Tahsis NO; 0,2,4,6,8 ÖDEME TAKVİMİ! Yılbaşı öncesi hesaplarda olacak mı?

Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılına özel olarak duyurulan emeklilere yönelik 5 bin TL ikramiye haberi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla çalışan emeklileri de kapsayacak şekilde genişletildi. İlk olarak, sadece çalışmayan emeklilere verilecek olan özel ikramiye, kamuoyunun beklentisi doğrultusunda yapılan düzenlemelerle çalışan emeklilere de sunulacak. Bu gelişme, 2. yeni torba yasaya madde olarak eklendi ve çalışan emeklilere de 5 bin TL ikramiye ödenmesine karar verildi. Peki, çalışan emekliye ikramiye ne zaman yatacak? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 09 Aralık 2023, 23:30 Güncelleme 09 Aralık 2023, 23:30
Çalışan emekliye ikramiye ne zaman yatacak? Tahsis NO; 0,2,4,6,8 ÖDEME TAKVİMİ! Yılbaşı öncesi hesaplarda olacak mı?

Emekliler arasında merakla beklenen bu ikramiye ödemesi, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl kutlamaları kapsamında, emeklilere yapılan özel bir jest olarak değerlendiriliyor. İkramiyenin çalışan emeklilere de verilmesi, emeklilerin maddi anlamda bir nebze olsun rahatlamasına katkı sağlayacak.

ÇALIŞAN EMEKLİLERE İKRAMİYE NE ZAMAN YATACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı üzerine iki bakanlık çalışmalarını tamamladı. Kanun teklifi TBMM'de görüşülmeye başlanacak torba yasaya 80. Madde olarak eklendi. Torba yasa teklifinin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabulü sonrasında 5 Aralık'ta Genel Kurul'a gelen torba yasanın en geç önümüzdeki hafta TBMM'de kabul ederek yasalaşması çalışan emeklilere de en geç yılbaşına kadar ikramiyelerin yatırılması bekleniyor.

4A SSK EMEKLİ MAAŞLARI ÖDEME TARİHLERİ

Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,

Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,

Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.

4B BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ

Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sınde,

Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alırlar.

EMEKLİ SANDIĞI EMEKLİ AYLIĞI ÖDEME GÜNLERİ

Şubat, Mayıs, Ağustos, Kasım aylarında aylık alan birinci gruptakiler;

Doğum tarihleri 00–40 arasında olanlar maaşlarını Ayın 1. gününde

Doğum tarihleri 41–46 arasında olanlar maaşlarını Ayın 2. gününde

Doğum tarihleri 47–49 arasında olanlar maaşlarını Ayın 3. gününde

Doğum tarihleri 50–53 arasında olanlar maaşlarını Ayın 4. gününde

Doğum tarihleri 54–99 arasında olanlar maaşlarını Ayın 5. gününde

Mart, Haziran, Eylül, Aralık aylarında aylık alan ikinci gruptakiler;

Doğum tarihleri 00–22 arasında olanlar maaşlarını Ayın 1. gününde

Doğum tarihleri 23–28 arasında olanlar maaşlarını Ayın 2. gününde

Doğum tarihleri 29–48 arasında olanlar maaşlarını Ayın 3. gününde

Doğum tarihleri 49–54 arasında olanlar maaşlarını Ayın 4. gününde

Doğum tarihleri 54–99 arasında olanlar maaşlarını Ayın 5. gününde

Ocak, Nisan, Temmuz, Ekim aylarında aylık alan üçüncü gruptakiler

Doğum tarihleri 00–33 arasında olanlar maaşlarını Ayın 1. gününde

Doğum tarihleri 34-37 arasında olanlar maaşlarını Ayın 2. gününde

Doğum tarihleri 38–40 arasında olanlar maaşlarını Ayın 3. gününde

Doğum tarihleri 41–43 arasında olanlar maaşlarını Ayın 4. gününde

Doğum tarihleri 44–99 arasında olanlar maaşlarını Ayın 5. gününde

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