SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı, Tarım emeklisine 3’ü 1 arada zam modeli! En düşük emekli maaşı 11.250 TL...

Bunun dışında son dönemde uygulanan taban maaşların da artırılması gündemde. Son olarak 7.500 TL yapılan taban maaşın da 10 bin- 11 bin bandına çıkartılması planlanıyor. Böylece bu rakamın altındaki tüm maaşlar Hazinenin yapacağı seyyanen destek ile taban maaşa tamamlanacak.

Üçüncü bir formül olarak da taban maaşa tamamlanan kök aylıklarda seyyanen bir iyileştirme yapılması. Bu formül de masada bulunuyor. Buna göre artış en düşük aylıklardan başlayarak kademeli olarak yapılacak. Bütün bu ek artışlar Ocak ayında 6 aylık enflasyonun belli olmasından sonra yasal düzenleme ile gerçekleştirilecek. Böylece emekliler Ocak ayındaki maaşlarını yeni oranlar üzerinden artırılmış olarak alacak.

SSK, Bağ-Kur emekli zammı her yıl 2 kez belirleniyor. Ocak ve Temmuz dönemlerinde 6 aylık enflasyon oranı kadar zam oranı ile emekli maaşları artıyor.

REFAH PAYI EKLENİYOR

Son dönemde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla bu rakamlara bir de refah payı ilave ediliyor. Memurlar da tıpkı emekliler gibi Ocak ve Temmuz döneminde zam alıyor.

Burada bir önceki toplu sözleşme zammının üzerindeki 6 aylık enflasyon, 'Memur enflasyon farkı'nı ifade ediyor. Memur ve memur emeklilerinin maaşına önce toplu sözleşme artışı uygulanıyor ve çıkan rakam enflasyon farkı kadar artırılıyor.