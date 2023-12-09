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SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı, Tarım emeklisine 3'ü 1 arada zam modeli! En düşük emekli maaşı 11.250 TL...

Devlet, milyonlarca emekliyi, çalışanı ve memuru kapsayan zam oranlarını belirlemek için enflasyon verilerini kullanıyor. Hem refah payı hem de taban maaş artışı gibi unsurlar da gündemde. Ocak ayındaki zam oranlarıyla ilgili hazırlıklar, enflasyon oranlarının belli olmasının ardından hayata geçirilecek. Özellikle refah payı ve taban maaş artışı, kamu çalışanları, emekliler ve asgari ücretliler arasında merakla bekleniyor. İşte son dakika emekli zammı hakkında yaşanan gelişmeler...

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Giriş Tarihi 09 Aralık 2023, 21:13 Güncelleme 09 Aralık 2023, 21:13
SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı, Tarım emeklisine 3’ü 1 arada zam modeli! En düşük emekli maaşı 11.250 TL...

Asgari ücretliler de zam oranlarını belirlemede enflasyonu referans alıyor. Hükümet, asgari ücret artışlarında da enflasyon verilerini dikkate alarak adil bir zammı hedefliyor. İşte 2024 emekli zammı hakkında tüm merak edilenler...

3'Ü BİR ARADA FORMÜL!

2024 yılının ilk 6 ayı için ise üçlü bir zam formülü masada bulunuyor. Öncelikle yüzde 38-40 bandında çıkan 6 aylık enflasyonun yüzde 50'ye tamamlanması ve zam oranının bu şekilde uygulanması bekleniyor.

YÜZDE50 ZAMLI MAAŞLAR

7,500.00 TL Maaş: Yüzde 50 zamlı maaş - 11,250.00 TL
7,600.00 TL Maaş: Yüzde 50 zamlı maaş - 11,400.00 TL
7,700.00 TL Maaş: Yüzde 50 zamlı maaş - 11,550.00 TL
8,000.00 TL Maaş: Yüzde 50 zamlı maaş - 12,000.00 TL

8,500.00 TL Maaş: Yüzde 50 zamlı maaş - 12,750.00 TL
9,500.00 TL Maaş: Yüzde 50 zamlı maaş - 14,250.00 TL
10,000.00 TL Maaş: Yüzde 50 zamlı maaş - 15,000.00 TL

İKİNCİ FORMÜL

Bunun dışında son dönemde uygulanan taban maaşların da artırılması gündemde. Son olarak 7.500 TL yapılan taban maaşın da 10 bin-
11 bin bandına çıkartılması planlanıyor. Böylece bu rakamın altındaki tüm maaşlar Hazinenin yapacağı seyyanen destek ile taban maaşa tamamlanacak.

ÜÇÜNCÜ FORMÜL

Üçüncü bir formül olarak da taban maaşa tamamlanan kök aylıklarda seyyanen bir iyileştirme yapılması. Bu formül de masada bulunuyor.
Buna göre artış en düşük aylıklardan başlayarak kademeli olarak yapılacak. Bütün bu ek artışlar Ocak ayında 6 aylık enflasyonun belli olmasından sonra yasal düzenleme ile gerçekleştirilecek. Böylece emekliler Ocak ayındaki maaşlarını yeni oranlar üzerinden artırılmış olarak alacak.

ZAM HESABI

SSK, Bağ-Kur emekli zammı her yıl 2 kez belirleniyor. Ocak ve Temmuz dönemlerinde 6 aylık enflasyon oranı kadar zam oranı ile emekli maaşları artıyor.

REFAH PAYI EKLENİYOR

Son dönemde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla bu rakamlara bir de refah payı ilave ediliyor. Memurlar da tıpkı emekliler gibi Ocak ve Temmuz döneminde zam alıyor.

Burada bir önceki toplu sözleşme zammının üzerindeki 6 aylık enflasyon, 'Memur enflasyon farkı'nı ifade ediyor. Memur ve memur emeklilerinin maaşına önce toplu sözleşme artışı uygulanıyor ve çıkan rakam enflasyon farkı kadar artırılıyor.

ZAMLI MAAŞ ÖDEME TARİHLERİ

Emekliler maaşlarını peşin olarak aldıkları için Ocak ayında ödenecek rakamlar yeni zamların uygulanması sonrası belirlenen aylıklar olacak.

Böylece Ocak ayında SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri zamlı maaş alacak. Memurlar da hem fark hem de zamlı maaşlarını 15 Ocak'ta almış olacaklar. Memur emeklileri aylıklarını her ayın 1'i ile 5'i arasında aldıkları için zam farkları daha sonra ay içinde bir takvim belirlenerek ödenecek.

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