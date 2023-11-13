Yatırımcı güveni geri geldi! Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek açıkladı: Türkiye’nin kredi risk primi 400 baz puanın altına indi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Türkiye'ye yatırımcı güveni geri geldi. Türkiye'nin kredi risk primi (CDS), Mayıs'taki 700 baz puan seviyesinden 400 baz puanın altına indi.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Türkiye'ye yatırımcı güveni geri geldi. Türkiye'nin kredi risk primi (CDS), Mayıs'taki 700 baz puan seviyesinden 400 baz puanın altına indi.
Türkiye'nin risk primi neredeyse yarıya inmiş durumda yani yatırımcı güveni geliyor, bu da sermaye girişine yol açacak" dedi. İstanbul'da düzenlenen 'Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi (KİK)- Türkiye Ekonomik Forumu 2023'te konuşan Şimşek, "Reformlarımızı kararlı bir şekilde uyguladıkça ülkemize daha fazla yatırımcıyı çekecek ve böylece kalıcı makrofinansal istikrara ulaşacağız.
Birincil önceliğimiz, fiyat istikrarını sağlayıp enflasyonu tek haneli rakamlara indirgemek" ifadesini kullandı. Enflasyonla mücadelenin önceliklendirildiği yeni politika çerçevesinde para politikasındaki normalleşme sürecinin, seçici kredi ve miktarsal sıkılaştırma adımlarıyla desteklendiğine işaret eden Şimşek, "Geçiş sürecinin ardından 2024 yılı ortasından itibaren dezenflasyon süreci başlayacak ve 2026'da enflasyonu tek haneye indireceğiz" dedi.
CARİ AÇIK DÜŞECEK
Para, maliye ve gelirler politikasının eş güdüm içinde uygulanacağı gelecek dönemde iç ve dış talebin büyümeye pozitif katkı verdiği, dengeli ve sürdürülebilir bir büyüme patikasının sağlanacağını vurgulayan Şimşek, şunları söyledi: "Ekonomide yeniden dengelenmeye yönelik atılan adımlar, altın ithalatındaki normalleşme ile doğalgaz ve ham petrol üretimi faaliyetleri sonucunda cari işlemler açığında gerileme beklenmekte. Bu yıl yüzde 4 seviyesine gerilemesi beklenen cari işlemler açığının milli gelire oranının program dönemi sonunda yüzde 2.3 olması hedeflenmekte."