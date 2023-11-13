Yatırımcı güveni geri geldi! Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek açıkladı: Türkiye’nin kredi risk primi 400 baz puanın altına indi

CARİ AÇIK DÜŞECEK

Para, maliye ve gelirler politikasının eş güdüm içinde uygulanacağı gelecek dönemde iç ve dış talebin büyümeye pozitif katkı verdiği, dengeli ve sürdürülebilir bir büyüme patikasının sağlanacağını vurgulayan Şimşek, şunları söyledi: "Ekonomide yeniden dengelenmeye yönelik atılan adımlar, altın ithalatındaki normalleşme ile doğalgaz ve ham petrol üretimi faaliyetleri sonucunda cari işlemler açığında gerileme beklenmekte. Bu yıl yüzde 4 seviyesine gerilemesi beklenen cari işlemler açığının milli gelire oranının program dönemi sonunda yüzde 2.3 olması hedeflenmekte."

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