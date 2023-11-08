Sosyal destekler yenileniyor: Yaşlıya, engelliye, hastaya ne kadar ödenecek?

İhtiyacı olan vatandaşların yardımına yetişen sosyal destekler yeni yılla birlikte artacak. 2024'te sosyal destekler için 497 milyar lira bütçe ayrılırken, pek çok aylığın tutarı Ocak'ta memur maaş katsayısıyla birlikte artacak.
İhtiyacı olan vatandaşların yardımına yetişen sosyal destekler yeni yılla birlikte artacak. 2024'te sosyal destekler için 497 milyar lira bütçe ayrılırken, pek çok aylığın tutarı Ocak'ta memur maaş katsayısıyla birlikte artacak.
Merkez Bankası'nın yüzde 65 olan 2023 yılı enflasyon tahminine göre bu artış yüzde 49.46'yı, yüzde 68 olan tahmin üst sınırına göre de yüzde 52.17'yi bulacak. Buna göre;
EVDE BAKIM AYLIĞI: Bakıma muhtaç olan yaşlılar ve engelliler için sağlanan 5 bin 97 lira tutarındaki evde bakım desteği tahminler gerçekleşirse 7 bin 619 veya 7 bin 757 liraya yükselecek.
ENGELLİ AYLIĞI: Yüzde 40-69 engeli olanlara ödenen aylık bin 874 liradan 2 bin 801 ya da 2 bin 852 liraya, yüzde 70 ve üzeri engeli olanların aylığı da 2 bin 811 liradan 4 bin 202 veya 4 bin 279 liraya ulaşacak.
ENGELLİ YAKINI AYLIĞI: 18 yaşından küçük engellilerin yakınlarına bin 874 lira ödenirken, 2 bin 801 ya da 2 bin 852 çıkacak.
HASTALARA NAKDİ YARDIM: Tüberküloz veya SSPE hastalarına yapılan 5 bin 97 lira tutarındaki yardım da 7 bin 619-7 bin 757 liraya ulaşacak.
65 YAŞ AYLIĞI: Halen 2 bin 348 lira olan bu ödeme, tahminlere göre 3 bin 509 ya da 3 bin 573 liraya çıkacak.
Çığıl ÖN YENER