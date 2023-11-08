Sosyal destekler yenileniyor: Yaşlıya, engelliye, hastaya ne kadar ödenecek?

ENGELLİ AYLIĞI: Yüzde 40-69 engeli olanlara ödenen aylık bin 874 liradan 2 bin 801 ya da 2 bin 852 liraya, yüzde 70 ve üzeri engeli olanların aylığı da 2 bin 811 liradan 4 bin 202 veya 4 bin 279 liraya ulaşacak.





ENGELLİ YAKINI AYLIĞI: 18 yaşından küçük engellilerin yakınlarına bin 874 lira ödenirken, 2 bin 801 ya da 2 bin 852 çıkacak.

HASTALARA NAKDİ YARDIM: Tüberküloz veya SSPE hastalarına yapılan 5 bin 97 lira tutarındaki yardım da 7 bin 619-7 bin 757 liraya ulaşacak.

65 YAŞ AYLIĞI: Halen 2 bin 348 lira olan bu ödeme, tahminlere göre 3 bin 509 ya da 3 bin 573 liraya çıkacak.

Çığıl ÖN YENER