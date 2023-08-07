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100 bin işçiye kadro 2. torba yasada şekillendi! Listeye tek tek işlendi, o tarihte mecliste! Taşeron, belediye şirket, TYP, kıdem...

Geçici işçi düzenlemesinin Meclis'ten geçmesiyle gözler bir diğer sorun olan taşerona kadro düzenlemesine çevrildi. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, 2. torba yasada taşeron işçilere kadro düzenlemesinin yer alacağını belirterek "Memurların 3600 ek gösterge artışından SSK ve Bağ-Kur prim eşitlenmesine, evlilik kredisinden taşeron kadrosuna kadar birçok konunun bu ikinci torba yasada yer almasını bekliyoruz" dedi. İşte son durum...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 07 Ağustos 2023, 14:45 Güncelleme 07 Ağustos 2023, 14:45
100 bin işçiye kadro 2. torba yasada şekillendi! Listeye tek tek işlendi, o tarihte mecliste! Taşeron, belediye şirket, TYP, kıdem...

Meclis'in açılması beklenirken bir yandan da taşerona kadro düzenlemesiyle ilgili son durum merak ediliyor. Bilindiği üzere geçici işçilere kadro düzenlemesini içeren kanun teklifinin Resmi Gazete'de yayımlandı. Meclis'in açılmasının ardından taşeron işçileri içeren kadro düzenlemesi de Meclis'in gündeminde olacak. Peki taşerona kadro ne zaman verilecek?

100 BİN TAŞERONA KADRO DÜZENLEMESİNDE SON DURUM

100 bin taşeron işçi kadroya geçmeyi beklerken düzenlemenin 2. yeni torba yasa maddeleri arasında yer alması bekleniyor. Ancak şuan için resmi bir açıklama bulunmuyor.

Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, 2. torba yasada taşeron işçilere kadro düzenlemesinin yer alacağını söyledi.

Erdem açıklamasında, "Memurların 3600 ek gösterge artışından SSK ve Bağ-Kur prim eşitlenmesine, evlilik kredisinden taşeron kadrosuna kadar birçok konunun bu ikinci torba yasada yer almasını bekliyoruz" dedi.

BAKAN BİLGİN'DEN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin "Her bir dosyayı çözerek ilerliyoruz. Bu dosyaların birçoğunu çözdük. Önümüzde çözülecek dosyalar var. Mesela taşeron işçiler meselesi var, onu sonuçlandıramadık ama çözeceğiz. Önümüzdeki dönemde de biz varız. Bizim hükümetimiz çözecek. Sosyal devlet politikaları devam edecek Türkiye'de" ifadelerini kullamıştı.

"ÇALIŞMAMIZIN BÜYÜK BİR KISMINI TAMAMLADIK"

Bilgin'in taşerona kadro düzenlemesine ilişkin açıklaması şu şekildeydi;

"Taşeron meselesine ilişkin de "Öncelikle bizim hükümetimiz döneminde KİT'lerde yaklaşık 800-900 bine yakın taşeron kadroya geçmiş vaziyetteydi. Oradan kalan 80 bin kişi var, onlarla ilgili çalıştık ama onların dışında da yeni taşeron işletmeler var.

Yani esas işe ait olan bütün hizmetlerin kamuda kamunun yapması gerekir. Taşeron geçici bir şey için alınır. Esas işleri kamuda kamu işçilerinin yapması lazım. Bu bakımdan da taşeronun çok münferit alanlarda, esas işte değil geçici işlerde kullanılabilir olduğunu düşünüyorum. Onun dışındakilerin hepsinin taşeron işçiliğine son verecek şekilde düzenlenmesi gerektiğine inanıyorum."


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