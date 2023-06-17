Emekliye çifte bayram: Maaş ve ikramiye ödemeleri bugün başlıyor! EYT'liler yararlanacak mı?

Başkan Tayyip Erdoğan'ın emeklilere verdiği müjde hayata geçirildi. Bu kapsamda SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerinin maaş ödemeleri erken yapılırken, aynı anda Kurban Bayramı ikramiyeleri de yatırılıyor. Maaş ve bayram ikramiyesi takvimi açıklandı, ödemeler de başladı.
25.7 MİLYAR TL İKRAMİYE
SSK emeklileri yaşlılık aylığı tahsis numarasına göre her ayın 17'si ile 26'sı arasında aylığını alıyor. Bağ- Kur'lular her ayın 25'i ile 28'i arasında emekli aylığını hesabında görürken, memur emeklilerinin maaş günü her ayın 1'i ile 5'i arasında bulunuyor.
Bayram nedeniyle SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Haziran aylıkları, memur emeklilerinin de Temmuz aylıkları erken verilecek. Maaşlarla birlikte ikramiyeler de yatırılabilecek. Emekli aylıkları ve bayram ikramiyeleri 17-23 Haziran arasında verilecek. 14.4 milyon emeklinin hesabına toplam 25.7 milyar lira tutarında bayram ikramiyesi aktarılacak.
İŞTE ÖDEME TAKVİMİ
Açıklanan takvime göre; SSK kapsamında gelir/aylık alanlardan ödeme günü 17 ve 18 olanlara 17 Haziran'da, ödeme günü 19 ve 20 olanlara 18 Haziran'da, ödeme günü 21 ve 22 olanlara 19 Haziran'da, 23 ve 24 olanlara 20 Haziran'da, 25 ve 26 olanlara 21 Haziran'da ödeme yapılacak.