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    Emekliye çifte bayram: Maaş ve ikramiye ödemeleri bugün başlıyor! EYT'liler yararlanacak mı?

    SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerine erken maaş ve bayram ikramiyesi ödemeleri bugün başlıyor. İlk ödeme SSK’lılara yapılırken, Bağ-Kur’lular 22, memur emeklileri 23 Haziran’da paralarını alacak...

    Çığıl Ön Yener
    Takvim
    Emekliye çifte bayram

    Başkan Tayyip Erdoğan'ın emeklilere verdiği müjde hayata geçirildi. Bu kapsamda SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerinin maaş ödemeleri erken yapılırken, aynı anda Kurban Bayramı ikramiyeleri de yatırılıyor. Maaş ve bayram ikramiyesi takvimi açıklandı, ödemeler de başladı.



    25.7 MİLYAR TL İKRAMİYE
    SSK emeklileri yaşlılık aylığı tahsis numarasına göre her ayın 17'si ile 26'sı arasında aylığını alıyor. Bağ- Kur'lular her ayın 25'i ile 28'i arasında emekli aylığını hesabında görürken, memur emeklilerinin maaş günü her ayın 1'i ile 5'i arasında bulunuyor.

    Bayram nedeniyle SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Haziran aylıkları, memur emeklilerinin de Temmuz aylıkları erken verilecek. Maaşlarla birlikte ikramiyeler de yatırılabilecek. Emekli aylıkları ve bayram ikramiyeleri 17-23 Haziran arasında verilecek. 14.4 milyon emeklinin hesabına toplam 25.7 milyar lira tutarında bayram ikramiyesi aktarılacak.



    İŞTE ÖDEME TAKVİMİ
    Açıklanan takvime göre; SSK kapsamında gelir/aylık alanlardan ödeme günü 17 ve 18 olanlara 17 Haziran'da, ödeme günü 19 ve 20 olanlara 18 Haziran'da, ödeme günü 21 ve 22 olanlara 19 Haziran'da, 23 ve 24 olanlara 20 Haziran'da, 25 ve 26 olanlara 21 Haziran'da ödeme yapılacak.

        Bağ- Kur kapsamında gelir/aylık alanlara 22 Haziran'da, Emekli Sandığı kapsamında aylık alanlara ise 23 Haziran'da aylık ve ikramiyeleri ödenecek.

        KİME, NE VERİLİYOR?
        Emeklilere en az 7 bin 500 lira maaş ödemesi yatırılırken, 2 bin lira da bayram ikramiyesi veriliyor. Bayram ikramiyesi ölüm aylığı alanlara da hisseleri oranında ödeniyor. Ölüm aylığı oranı yüzde 75 olana bin 500, yüzde 50 olana bin, yüzde 25 olana da 500 lira ödeme yapılıyor.



        HANGİ EYT'LİLER ALIYOR?
        İkramiye için bu ay itibariyle aylık bağlanmış olması gerekiyor. Bu çerçevede yapılacak ödeme EYT'lileri de kapsıyor. Mayıs sonuna kadar emekli aylığı başvurusu yapanlar ile aylık bağlama işlemi tamamlananlar Kurban Bayramı ikramiyesini alabilecek. Aylık bağlama işlemi ödeme tarihine yetişenler açıklanan tarihte, yetişmeyenler de işlemleri tamamlandıktan sonra bu ödemelerini alabilecek. Aylık bağlama işlemi tamamlanan EYT'lilere birikmiş tüm maaş ve ikramiyeleri yatırılacak. Bu nedenle gecikme yaşayanların hiçbir kaybı olmayacak.

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        Haberler Ekonomi Emekliye çifte bayram: Maaş ve ikramiye ödemeleri bugün başlıyor! EYT'liler yararlanacak mı?
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