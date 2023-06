Emekliye çifte bayram: Maaş ve ikramiye ödemeleri bugün başlıyor! EYT'liler yararlanacak mı?

Başkan Tayyip Erdoğan'ın emeklilere verdiği müjde hayata geçirildi. Bu kapsamda SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerinin maaş ödemeleri erken yapılırken, aynı anda Kurban Bayramı ikramiyeleri de yatırılıyor. Maaş ve bayram ikramiyesi takvimi açıklandı, ödemeler de başladı.





25.7 MİLYAR TL İKRAMİYE

SSK emeklileri yaşlılık aylığı tahsis numarasına göre her ayın 17'si ile 26'sı arasında aylığını alıyor. Bağ- Kur'lular her ayın 25'i ile 28'i arasında emekli aylığını hesabında görürken, memur emeklilerinin maaş günü her ayın 1'i ile 5'i arasında bulunuyor.