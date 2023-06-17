Emekliye çifte bayram: Maaş ve ikramiye ödemeleri bugün başlıyor! EYT'liler yararlanacak mı?





HANGİ EYT'LİLER ALIYOR?

İkramiye için bu ay itibariyle aylık bağlanmış olması gerekiyor. Bu çerçevede yapılacak ödeme EYT'lileri de kapsıyor. Mayıs sonuna kadar emekli aylığı başvurusu yapanlar ile aylık bağlama işlemi tamamlananlar Kurban Bayramı ikramiyesini alabilecek. Aylık bağlama işlemi ödeme tarihine yetişenler açıklanan tarihte, yetişmeyenler de işlemleri tamamlandıktan sonra bu ödemelerini alabilecek. Aylık bağlama işlemi tamamlanan EYT'lilere birikmiş tüm maaş ve ikramiyeleri yatırılacak. Bu nedenle gecikme yaşayanların hiçbir kaybı olmayacak.

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