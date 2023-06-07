Memura 22 bin TL formülü: Müjde hayata geçiyor! Emeklilere nasıl yansıyacak?

Milyonların Temmuz zammı için son viraja girildi. Çalışanların, emeklilerin zammına refah payı eklenmesi için kollar sıvanırken; Başkan Tayyip Erdoğan'ın verdiği müjde kapsamında en düşük memur maaşı 22 bin lira yapılacak.
Bunun üzerindeki ücretlere de kademeli bir artış söz konusu olacak. Bu zamların nasıl yansıtılacağına yönelik formüller hazırlanmaya başladı. Halen 11 bin 848 lira olan en düşük memur maaşını 22 bin liraya yükseltecek formüller masaya yatırıldı. Burada 3 formül gündemde.
İŞTE 3 FORMÜL
-İlk formül, oransal zam. Eğer Temmuz zammı tamamen oransal olarak uygulanırsa, yaklaşık yüzde 90'a varan artış söz konusu olacak. Memurlara mevcut düzenleme kapsamında yüzde 6 zam ve ilk 6 aylık enflasyonun yüzde 8'i aşan kısmı üzerinden fark hesaplanacak. Çıkacak orana eklenecek refah payı ile zam, en düşük memur aylığı için yüzde 85.68'e tamamlanacak. Halen aile yardımı dahil 11 bin 848 lira olan en düşük memur maaşı yaklaşık yüzde 85.68 artışla 22 bin lira olacak.
-İkinci formüle göre taban aylığın artırılması söz konusu olacak. Örneğin; 5 bin lira olarak yapılacak bir seyyanen artış ve bunun üzerine eklenecek oransal zam ile en düşük memur maaşı 22 bin liraya tamamlanabilecek.