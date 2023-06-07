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    Memura 22 bin TL formülü: Müjde hayata geçiyor! Emeklilere nasıl yansıyacak?

    Başkan Erdoğan’ın memura en az 22 bin lira maaş müjdesi için hazırlıklar başladı. Artış için 3 formül gündeme geldi. İşte memur emeklilerine de yansıtılacak zam için masadaki formüller...

    Çığıl Ön Yener
    Takvim
    Memura 22 bin TL formülü

    Milyonların Temmuz zammı için son viraja girildi. Çalışanların, emeklilerin zammına refah payı eklenmesi için kollar sıvanırken; Başkan Tayyip Erdoğan'ın verdiği müjde kapsamında en düşük memur maaşı 22 bin lira yapılacak.

    Bunun üzerindeki ücretlere de kademeli bir artış söz konusu olacak. Bu zamların nasıl yansıtılacağına yönelik formüller hazırlanmaya başladı. Halen 11 bin 848 lira olan en düşük memur maaşını 22 bin liraya yükseltecek formüller masaya yatırıldı. Burada 3 formül gündemde.



    İŞTE 3 FORMÜL
    -İlk formül, oransal zam. Eğer Temmuz zammı tamamen oransal olarak uygulanırsa, yaklaşık yüzde 90'a varan artış söz konusu olacak. Memurlara mevcut düzenleme kapsamında yüzde 6 zam ve ilk 6 aylık enflasyonun yüzde 8'i aşan kısmı üzerinden fark hesaplanacak. Çıkacak orana eklenecek refah payı ile zam, en düşük memur aylığı için yüzde 85.68'e tamamlanacak. Halen aile yardımı dahil 11 bin 848 lira olan en düşük memur maaşı yaklaşık yüzde 85.68 artışla 22 bin lira olacak.

    -İkinci formüle göre taban aylığın artırılması söz konusu olacak. Örneğin; 5 bin lira olarak yapılacak bir seyyanen artış ve bunun üzerine eklenecek oransal zam ile en düşük memur maaşı 22 bin liraya tamamlanabilecek.

        -Üçüncü formülde ise oransal artış yerine direkt seyyanen artış söz konusu olacak. Burada da 11 bin 848 liralık en düşük memur maaşına 10 bin lira seviyesinde seyyanen artış yapıldığında aile yardımı dahil en düşük maaş 22 bin liraya yükselecek.



        ZAMLAR 5 TEMMUZ'DA BELLİ OLUYOR
        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), daha önce 3 Temmuz olarak planlanan Haziran ayı enflasyon rakamları açıklamasının, Kurban Bayramı tatili nedeniyle 5 Temmuz'da gerçekleştirileceğini duyurdu. Açıklamada, Tüketici Fiyat Endeksi ve Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi Haziran 2023 Haber Bültenleri'nin, TÜİK'e fiyat raporlayan iş yerlerinden fiyatların gecikmeli gelecek olması sebebiyle 5 Temmuz saat 10.00'da yayımlanacağı ifade edildi. Buna göre memurların ve emeklilerin zam oranları bu tarihte belli olacak.



        EMEKLİYE DE YANSIYACAK
        Memurlarda yukarıya doğru maaşlarda yapılacak artış farklılaşacak. Hayata geçirilecek düzenlemeyle maaşlara ve görevlere göre farklı zam oranları ortaya çıkacak. Kararlaştırılacak formül memur emeklilerine de yansıtılacak. Örneğin; ilk formül hayata geçirilir ve sadece oransal zam yapılırsa, en düşük memur emeklisi aylığı yüzde 85.68 artış yapılarak 7 bin 901 lira 66 kuruştan 14 bin 672 liraya çıkarılacak. Diğer emeklilerde de oran farklılaşabilecek.

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        Haberler Ekonomi Memura 22 bin TL formülü: Müjde hayata geçiyor! Emeklilere nasıl yansıyacak?
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