Memura 22 bin TL formülü: Müjde hayata geçiyor! Emeklilere nasıl yansıyacak?

Milyonların Temmuz zammı için son viraja girildi. Çalışanların, emeklilerin zammına refah payı eklenmesi için kollar sıvanırken; Başkan Tayyip Erdoğan'ın verdiği müjde kapsamında en düşük memur maaşı 22 bin lira yapılacak.

Bunun üzerindeki ücretlere de kademeli bir artış söz konusu olacak. Bu zamların nasıl yansıtılacağına yönelik formüller hazırlanmaya başladı. Halen 11 bin 848 lira olan en düşük memur maaşını 22 bin liraya yükseltecek formüller masaya yatırıldı. Burada 3 formül gündemde.