TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik açıkladı: Bayram için küçükbaş hayvan varlığımız fazlasıyla mevcut!

Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, Kurban Bayramı için vatandaşların ihtiyacını giderecek kadar küçükbaş hayvan varlığının fazlasıyla mevcut olduğunu belirterek, küçükbaş kurbanlıkların canlı baskül kilogram fiyatının 120- 150 lira civarında bulunduğunu bildirdi. Çelik, "Küçükbaşta canlı hayvan fiyatlarına adet bazında baktığımızda ise 5 bin 500 lira ile 8 bin 500 lira arasında olacağını düşünüyoruz" diye konuştu.

DÖNÜŞÜME REKOR BAŞVURU

İstanbullular kentsel dönüşüm için başlatılan 'Yarısı Bizden' kampanyasına rekor başvuruda bulundu. Başkan Erdoğan'ın müjdesini vererek Türkiye'nin en büyük kentsel dönüşüm projesi olarak tanımladığı 'Yarısı Bizden' kampanyasında başvuru süreci tamamlandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da kampanyaya ilişkin bilgilendirme yaptı: "1 milyon 19 bin 471 bağımsız birim için 269 bin 670 başvuru yapıldı.

Şu ana kadar uzlaşı sağlanan 118 bin konutta projelendirme çalışmaları başlatıldı. Tüm başvurular incelenecek, çoğunluğun sağlandığı binalarda dönüşüm süreci hemen başlayacak. İstanbul'umuzu tüm afetlere karşı daha dirençli kılmak için durmadan çalışacağız."



'KİRAM YATMIYOR' OYUNUNA DİKKAT

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla başlatılan yasal çalışmayla vatandaş yüksek kiraya mahkum edilmeyecek. Kirada yüzde 25 sınırının Temmuz ayında yeniden uzatılması beklenirken, fahiş artış isteyen ev sahiplerinin yeni oyunu kiranın yatırılmadığını öne sürmek için 'banka hesaplarını kapatmak' oldu. Uzmanlar da kiracıları bu konuda uyarıyor.

Sözleşmedeki banka hesabının kapatılması durumunda kiracıya yeni hesabın bildirilmesi zorunluluğu bulunuyor. Ev sahibi ısrarla paylaşmazsa kiracı posta hesabı ile ödeme yapabilir ya da mahkemeye başvurarak ödeme yeri tayin edilmesini isteyebiliyor. Böyle bir durumda kesinlikle elden ve belgesiz ödeme yapılmaması gerekiyor. Kira bedelinin elden verilmesi durumunda mutlaka belge alınmalı. Konu yargıya taşındığında kiranın elden ödendiğine dair telefon mesajı ya da WhatsApp yazışmaları delil olarak kabul edilmiyor.

Hazal ATEŞ

MUHALEFETİN 'SOĞAN' PROVOKASYONU ÇÖKTÜ

Muhalefetin seçim öncesi kullandığı soğan provokasyonu suya düştü. Kuru soğan yüzde 50.8'le Mayıs ayında üreticide fiyatı en çok düşen sebze oldu. Kuru soğanın kilosu 8 liraya geriledi. 2022'de Adana ve Hatay'da 272 bin ton turfanda soğan üretilirken, bu rakam bu yıl 284 bin tona yükseldi. Sebze fiyatlarında en çok düşüş gören soğanı, yüzde 23.4 ile sivri biber, yüzde 22.1 ile patlıcan, yüzde 21.8 ile yumurtai zledi.

Rana BÜYÜKTAŞ