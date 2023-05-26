Bayilere stokçuluk cezası: 17.8 milyon lira ödenecek!

KOBİ KRİTERLERİ GÜNCELLENDİ

KOBİ'lerin belirlenmesinde kullanılan kriterlerde güncellemeye gidildi. Resmi Gazete'de yayımlanan Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler Yönetmeliği'ne göre, KOBİ olmak için gerekli kriterlerden biri olan net satış hasılatı veya mali bilanço limiti, 250 milyon liradan 500 milyon liraya yükseltildi. KOBİ tanımındaki çalışan sayısında ise değişikliğe gidilmeyerek '250 ve daha az kişi olarak' sabit bırakıldı.

Yönetmelikle ayrıca, 10 kişiden az çalışanı olan mikro işletmelerin yıllık net satış hasılatı veya mali bilanço limiti 5 milyon liradan 10 milyon liraya çıkarıldı. 50 kişiden az personeli olan küçük işletmeler için limit, 50 milyon liradan 100 milyon liraya yükseltildi. Düzenleme ile 250'den az çalışanı olan orta büyüklükteki işletmeler için üst limit 250 milyon liradan 500 milyon liraya çıktı.



DOĞANLAR MOBİLYA GRUBU'NDA BAYRAK DEVRİ

Doğanlar Mobilya Grubu'nda bayrak devri yaşandı. İsmail Doğan Yönetim Kurulu Başkanı unvanıyla, bayrağı Davut Doğan'dan teslim aldı. Davut Doğan, Onursal Başkan ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevine devam edecek. Davut Doğan, Doğanlar Mobilya Grubu'nun sürdürebilir bir başarı yakaladığını, bu başarının artarak devam edeceğinden emin olduğunu belirterek, "İsmail Doğan bayrağı daha da yukarılara taşıyacaktır, görevimi gönül rahatlığıyla kendisine devrediyorum" dedi. İsmail Doğan da "Onursal Başkanımız Davut Doğan'ın işaret ettiği yolda, bayrağı daha yukarıya taşıma hedefiyle yolumuza devam edeceğiz" ifadesini kullandı.



İGSAŞ'TAN 2 YENİ FABRİKA

İGSAŞ, iki fabrika yatırımıyla üretim kapasitesini artıracak. Samsun'da inşası devam eden yıllık 200 bin ton üretim kapasiteli organominarel kompoze gübre fabrikasının bu yılın son çeyreğinde üretime geçmesi beklenirken, Hatay'daki yıllık 250 bin ton kapasiteli kompoze gübre fabrika yatırımının ise 2024 sonunda devreye alınması hedefleniyor.

İGSAŞ Genel Müdürü İlkay Ünal, "İki yatırımın devreye girmesiyle Türkiye çapında geniş bir üretim ağına sahip olacağız. Kocaeli fabrikamız Marmara ve Ege bölgelerine hizmet ederken, Samsun'daki fabrikamız Karadeniz'e, Hatay'daki tesisimiz ise Doğu Akdeniz, Güney Doğu, Doğu Anadolu havzalarına odaklanacak" dedi.



MERKEZ BANKASI FAİZİ DEĞİŞTİRMEDİ

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, dün gerçekleştirdiği Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında faizi değiştirmedi. Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında toplanan PPK, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 8.5 düzeyinde sabit tutulmasına karar verdi. Toplantı sonrası yapılan açıklamada, güncel verilerin deprem bölgesinde ekonomik faaliyetin beklenenden hızlı toparlandığını gösterdiği belirtilerek, "Orta vadede depremin Türkiye ekonomisinin performansı üzerinde kalıcı bir etkide bulunmayacağı belirginleşmektedir" denildi.



ŞİRKETLER DE UZAKTAN MÜŞTERİ OLABİLECEK

Ticaret siciline kayıtlı tüzel kişiler Haziran itibarıyla uzaktan kimlik tespiti yoluyla banka müşterisi olabilecek. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yapılan yeni düzenleme ile gerçek kişilerin yanı sıra ticaret siciline kayıtlı tüzel kişilerin de uzaktan kimlik tespiti yoluyla banka müşterisi olması Haziran itibarıyla mümkün hale gelecek. Resmi Gazete'de yayınlanan değişikliğe göre, anonim ve limited gibi ticaret siciline kayıtlı tüzel kişiler de görüntülü görüşme yöntemiyle banka hesabı açabilecek.



KURBAN KESİMİ İÇİN KURS VERİLECEK

Kurban Bayramı kuralları belirlendi. Kurban satış yerleri İstanbul'da 15 gün, diğer illerde 1 ay önce hazır olacak. Belirlenen kurallara uymayanlara ceza verilecek. İhtiyacı karşılayacak kapasitede kurban satış ve kesim yerleriyle adaklık kesim yerlerini tesis edecek ve kurbanların kesim yerlerinde kesilmesi için gerekli tedbirler alınması için kurulan komisyon tarafından halk eğitim merkezlerinde 20 saatlik 'Kurban Kesim Elemanı' yetiştirme ve geliştirme kursu düzenlenecek.



YABANCILAR EN ÇOK ANTALYA'DAN EV ALDI

Tapu ve Kadastro Genel Müdürü Mehmet Zeki Adlı, yabancılara satılan konutlar ile ilgili detay bilgileri açıkladı. Bu yılın 4 ayında yabancılara en fazla gayrimenkulün Antalya ve İstanbul'da satıldığını, bu illeri Mersin, Ankara ve Yalova'nın izlediğini söyleyen Adlı, "En fazla gayrimenkul alanların başında ise Rusya, İran, Irak, Ukrayna ve Kazakistan vatandaşları geliyor" diye konuştu.



166 ÜLKEYE UN İHRAÇ EDİYORUZ

Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu (TUSAF) Başkanı Haluk Tezcan, Türkiye'nin yıllık 3 milyon ton civarında un ihracatı yaptığını söyleyerek, "166 ülkeye un ihracatı gerçekleştiriyoruz. En çok un ihracatı ise Irak'a yapılıyor" dedi. Tezcan, bu yılın verilerini şöyle değerlendirdi: "Bu yıl 3 aylık un ihracatı rakamlarına baktığımızda, geçen yılla hemen hemen aynı düzeyde. Geçen seneye göre un ihracatında bir miktar da olsa artış bekliyoruz."



16 ÜLKEYE BİLET KESECEK

Eğlence ve spor alanındaki tüm etkinliklerin tek platformdan ulaşılabilmesi için sahip olduğu teknolojiyi yapay zekâ algoritmaları ile geliştirilen Biletinial, dünya şirketi olma yolunda adımlarını hızlandırıyor. Online biletleme konusunda yurt dışına açılan Biletinial'ın yıl sonu hedefi; Türkiye ile birlikte Balkanlar'da 9, Avrupa'da 5 ve Brezilya olmak üzere 16 ülkede faaliyet göstermek. Biletinial CEO'su Ulaş Uslu; Ağustos veya Eylül'de Almanya operasyonu başlatacaklarını, yakın dönem planları içine Brezilya'nın da dahil olduğunu açıkladı. Uslu, "Bütün altyapılar hazırlandı. 2023'te Türkiye ile birlikte 16 ülkede faaliyete geçeceğiz" dedi.



24 MİLYON SİPARİŞ

Hepsiburada'nın satış hacmi yılın ilk çeyreğinde 2022'nin aynı dönemine göre yüzde 78 artarak 14.8 milyar liraya ulaştı. Müşterilerin Hepsiburada platformu üzerinden verdiği sipariş adedi de yüzde 61 artışla 24.1 milyona çıktı. Hepsiburada CEO'su Nilhan Onal Gökçetekin, "Hepsiburada Premium 10 ayda 1 milyon kullanıcıya ulaştı. HepsiJet'i tüm e-ticaret oyuncuları için en önemli çözüm ortağı yapma hedefimizde önemli adımlar attık" şeklinde konuştu.