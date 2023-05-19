Almanya kursiyer arıyor! Ortalama bin 200 euro maaş

Almanya'da nüfusun yaşlanmasından dolayı birçok sektörde işçi açığı giderek artıyor. Ülkede her iki işletmeden biri çalışan arıyor. Almanlar, sadece kalifiye elemanları değil, meslek sahibi olmak isteyenleri de 'Dual Sistemi' çerçevesinde ülkeye bekliyor.
Almanya'daki işverenler ile Türkiye'deki işçileri bir araya getiren bir şirketin Kurumsal İletişim Müdürü Ertuğrul Uzun, "Bu program kapsamında vatandaşlar, belirli bir alanda işe yönlendirilir. Kişiler; 3 gün okul, 2 gün iş şeklinde 3 sene boyunca o alanda çırak olarak çalışır. Pratik ve teorik eğitimi bir arada sunan sistem, öğrenirken kazanmayı sağlıyor.
Çalışılan süre boyunca eğer maaş yetersiz olursa şirket kişilerin yaşam masraflarının karşılanmasına da yardımcı oluyor. 18 yaş ve üzeri herkesin başvurabildiği program için belli bir Almanca seviyesi gerekiyor" dedi. Mesleki eğitim için 259 bin açığın olduğunu belirten Uzun, şöyle devam etti: "Marangozdan elektrikçiye kadar her alanda kursiyer aranıyor. Kursiyerler meslek eğitimine ortalama bin 200 euro maaş ile başlıyor."
BÜYÜMEK İSTEYEN ŞİRKETLERE YENİ PAZAR
Şirketlerin büyümelerine katkı sağlanması için Borsa İstanbul'da 'Girişim Sermayesi Pazarı' oluşturuldu. Henüz halka arza hazır olmayan ama ileride halka arz yapmak isteyen şirketlere yönelik olan bu pazar ile şirketler, büyüme için ihtiyaç duydukları finansmanı, sadece sermaye artırımı yoluyla nitelikli ve kurumsal yatırımcılara pay senedi ihraç ederek elde edebilecek.
501'E ULAŞILDI
Şirket hazırlayacağı izahname Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylandıktan sonra ihraç edeceği paylarını nitelikli ve kurumsal yatırımcılara satacak. Bu paylar Girişim Sermayesi Pazarı'nda nitelikli ve kurumsal yatırımcılar arasında işlem görecek. Şirket, bu pazarda işlem görmeye başladığında halka açık hale gelecek, Sermaye Piyasası ve Borsa mevzuatına tabi olacak. Bu pazarda işlem görmek şirketlerin kurumsallaşmasına katkı sağlayacak. Kurumsallaşma adımlarını tamamlayan ve yatırımlarını gerçekleştirerek büyüyen şirketler, halka arza hazır hale gelerek, paylarını bu kez halka arz etmek için başvuru yapabilecek. 2021'in başında 394 olan borsada işlem gören şirket sayısı bugün 501 oldu.
LİRALAŞMA STRATEJİSİ DAYANIKLILIĞI ARTIRDI
Merkez Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Finansal İstikrar Raporu'nda yayımlanan mesajında, liralaşma stratejisine dikkat çekti. Kavcıoğlu, "Bilançolarda yaşanan liralaşma ile reel sektör firmalarının yabancı para pozisyon dengesi iyileşirken, hanehalkının finansal varlık kompozisyonunda Türk lirasının payı önemli ölçüde artıyor. Bu sayede firmaların ve hanehalkının finansal dayanıklılık göstergeleri güçlü kalmaya devam ediyor. Liralaşma stratejisinin ekonomimizin dayanıklılığını artırarak finansal istikrara sağladığı katkı asrın felaketi olan Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaralarının hızla sarıldığı süreçte daha da belirgin hale geldi" dedi.
THY'DEN ÖĞRENCİLERE YÜZDE 50 İNDİRİM
Türk Hava Yolları (THY), 1 Haziran ile 31 Aralık tarihleri arasındaki yurt içi uçuşları için 19 Mayıs'ta bilet alacak öğrencilere yüzde 50 oranında indirim imkanı tanıyacak. Kampanyayla ilgili detaylı bilgiler, THY'nin internet sitesinde yer alıyor.
ÇOCUKLARA AFET BURSU DESTEĞİ
Denizbank ve Türk Eğitim Derneği (TED), Kahramanmaraş depreminde ebeveynlerini kaybeden çocukların okul hayatlarını sürdürebilmeleri için Afet Bursu Programı'nı hayata geçirdi. İki kurumun 19 yıllık iş birliği kapsamında halihazırda burs desteği sağlanan 100 öğrenciye ilave olarak, depremden etkilenen ilköğretim ve lise çağındaki 100 çocuğa da 8 yıl boyunca, tüm eğitim hayatlarını kapsayan burs desteği sunulacak. DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş, "Eğitim hayatları boyunca çocuklarımıza destek olacağız" dedi.
300 BİN GENCE STAJ İMKANI
Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi, 3 yıl önce Ulusal Staj Programı başlattı. Yoğun ilgi gören programa, Türkiye'deki 204, KKTC'deki 15 ve 33 farklı ülkedeki 147 üniversiteden 407 bin 319 öğrenci başvuru yaptı.
Staj havuzuna alınan bu başvurulardan 150 bini kamuda, 150 bini de özel sektörde olmak üzere 300 bin gencin faydalanacağı açıklandı. Havuzun açılmasıyla özellikle kamu kurumlarının yoğun ilgi gösterdiği, teklifleri kabul eden 100 binden fazla gencin staj yapacağı kurumların şimdiden kesinleştiği hatırlatıldı. 75 binden fazla depremzede gence de istedikleri ildeki kamu kurumlarında öncelikli staj imkânı sağlandı.