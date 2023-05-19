Almanya kursiyer arıyor! Ortalama bin 200 euro maaş

Almanya'da nüfusun yaşlanmasından dolayı birçok sektörde işçi açığı giderek artıyor. Ülkede her iki işletmeden biri çalışan arıyor. Almanlar, sadece kalifiye elemanları değil, meslek sahibi olmak isteyenleri de 'Dual Sistemi' çerçevesinde ülkeye bekliyor.

Almanya'daki işverenler ile Türkiye'deki işçileri bir araya getiren bir şirketin Kurumsal İletişim Müdürü Ertuğrul Uzun, "Bu program kapsamında vatandaşlar, belirli bir alanda işe yönlendirilir. Kişiler; 3 gün okul, 2 gün iş şeklinde 3 sene boyunca o alanda çırak olarak çalışır. Pratik ve teorik eğitimi bir arada sunan sistem, öğrenirken kazanmayı sağlıyor.

Çalışılan süre boyunca eğer maaş yetersiz olursa şirket kişilerin yaşam masraflarının karşılanmasına da yardımcı oluyor. 18 yaş ve üzeri herkesin başvurabildiği program için belli bir Almanca seviyesi gerekiyor" dedi. Mesleki eğitim için 259 bin açığın olduğunu belirten Uzun, şöyle devam etti: "Marangozdan elektrikçiye kadar her alanda kursiyer aranıyor. Kursiyerler meslek eğitimine ortalama bin 200 euro maaş ile başlıyor."

BÜYÜMEK İSTEYEN ŞİRKETLERE YENİ PAZAR

Şirketlerin büyümelerine katkı sağlanması için Borsa İstanbul'da 'Girişim Sermayesi Pazarı' oluşturuldu. Henüz halka arza hazır olmayan ama ileride halka arz yapmak isteyen şirketlere yönelik olan bu pazar ile şirketler, büyüme için ihtiyaç duydukları finansmanı, sadece sermaye artırımı yoluyla nitelikli ve kurumsal yatırımcılara pay senedi ihraç ederek elde edebilecek.



501'E ULAŞILDI

Şirket hazırlayacağı izahname Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylandıktan sonra ihraç edeceği paylarını nitelikli ve kurumsal yatırımcılara satacak. Bu paylar Girişim Sermayesi Pazarı'nda nitelikli ve kurumsal yatırımcılar arasında işlem görecek. Şirket, bu pazarda işlem görmeye başladığında halka açık hale gelecek, Sermaye Piyasası ve Borsa mevzuatına tabi olacak. Bu pazarda işlem görmek şirketlerin kurumsallaşmasına katkı sağlayacak. Kurumsallaşma adımlarını tamamlayan ve yatırımlarını gerçekleştirerek büyüyen şirketler, halka arza hazır hale gelerek, paylarını bu kez halka arz etmek için başvuru yapabilecek. 2021'in başında 394 olan borsada işlem gören şirket sayısı bugün 501 oldu.



LİRALAŞMA STRATEJİSİ DAYANIKLILIĞI ARTIRDI

Merkez Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Finansal İstikrar Raporu'nda yayımlanan mesajında, liralaşma stratejisine dikkat çekti. Kavcıoğlu, "Bilançolarda yaşanan liralaşma ile reel sektör firmalarının yabancı para pozisyon dengesi iyileşirken, hanehalkının finansal varlık kompozisyonunda Türk lirasının payı önemli ölçüde artıyor. Bu sayede firmaların ve hanehalkının finansal dayanıklılık göstergeleri güçlü kalmaya devam ediyor. Liralaşma stratejisinin ekonomimizin dayanıklılığını artırarak finansal istikrara sağladığı katkı asrın felaketi olan Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaralarının hızla sarıldığı süreçte daha da belirgin hale geldi" dedi.