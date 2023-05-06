EPDK duyurdu: 40 milyar TL cepte kalacak!

Karadeniz gazının karaya bağlanmasının ardından verilen bir ay bedava ve Mayıs 2024'e kadar 25 metreküp doğalgaz müjdelerinin ayrıntıları netleşti. EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, 24 Nisan-31 Mayıs tarihleri arasında geçerli olacak bedelsiz doğalgaz faturası uygulaması ve akabinde 1 Mayıs 2024'e kadar uygulanacak indirim ile ilgili tüm aboneler için gereken ayrıntıları titizlikle ele aldıklarını vurguladı. Yılmaz, "19.7 milyon doğalgaz abonemiz var. Merkezi sisteme bağlı mesken sayısı 2.8 milyon. Yaklaşık 320 bin de ön ödemeli abonemiz var. Cumhurbaşkanlığı düzenlemeleri ile sağlanan bedelsiz kullanım ve akabinde uygulanacak indirimle birlikte yaklaşık 40 milyar lira vatandaşlarımızın cebinde kalacak" dedi. (Barış ŞİMŞEK)
'ENGELSİZ KONUT' SEFERBERLİĞİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın çizdiği 2030 Engelsiz Vizyon çerçevesinde engelli vatandaşların toplumsal hayatta refaha erişmesi için yeni adımlar atılıyor. Engelli vatandaş için 'uyarlanabilir' konutlar yapılacak. Engellerin ortadan kaldırıldığı kentlerde yaşayan engelli vatandaş, uygun ödeme koşullarıyla engelsiz konut sahibi olacak. TOKİ'yle işbirliği yapılarak konut tasarımları engelli vatandaşın yaşam kolaylığına göre yapılacak. Şehirler engelli vatandaşın kolayca sosyal işlerini halledebilecekleri bir alana dönüştürülürken, konutlar da engel durumuna göre uyarlanabilir bir şekilde tasarlanacak. Uyarlanabilir konutlarla evin içerisi engelli vatandaşın engel durumuna göre ayarlayabilecekleri bir tasarıma sahip olacak. Belediyelerle ortak çalışılacak projede sonradan engelli olan ailelerin konutlarında gerekli düzenlemelerin yapılması için pilot çalışma yürütülecek. Konutların inşasında 'uyarlanabilirlik' temel tasarım ilkesi olacak. (Rana BÜYÜKTAŞ)
REKORLAR ALTINDA!
Dünya Altın Konseyi 2023 ilk çeyrek Altın Trendleri Raporu'nu yayımladı. Buna göre küresel altın talebi yılın ilk çeyreğinde yüzde 1 yükselerek 1.174 tona ulaştı. Merkez bankaları ilk çeyrekte resmi altın rezervlerini 28 ton artırdı. Altın takı alımları ise 478 ton oldu. Merkez Bankası (TCMB) ilk çeyrekte net 30 tonluk altın alımı yaptı. Böylece dünyada söz konusu dönemde altın rezervini en çok artıran 3'üncü merkez bankası oldu. İlk çeyrekte en çok altın alımı yapan merkez bankası 69 tonla Singapur olurken, bunu 58 tonluk alımla Çin Merkez Bankası takip etti.
YÜZDE 400 ARTTI
Türkiye'de yılın ilk çeyreğinde yatırım amaçlı altın külçe ve para alımları 50.5 tonla tarihi zirvesine ulaştı. Alımlar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 400 yükseldi. Yatırımcılar altın alımı için 58 milyar lira harcadı. Türkiye'deki altın takı alımları ilk çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20 artarak 9 tona ulaştı. Ancak deprem etkisiyle altın takı talebi yılın ilk 3 ayında 2022'nin son çeyreğine göre yüzde 10 düştü.