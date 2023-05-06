EPDK duyurdu: 40 milyar TL cepte kalacak!





4 AYDA 375 BİN DENETİM

Tarım Bakanlığı, bu yılın ilk 4 ayında gıda işletmelerine yönelik gerçekleştirdiği 375 bin 743 denetimde 3 bin 966 olumsuzluk tespit etti. Bu denetimlerde gıda işletmelerine 3 bin 918 idari para cezası uygulanırken, 48 işletme için savcılığa suç duyurusunda bulunuldu. 2009'da faaliyete geçirilen ALO 174 Gıda Hattı'na bugüne kadar 2 milyon 889 bin 117 başvuru yapıldı. Bu aramalardan 951 bin 309'u gıda ihbarı oldu ve 948 bin 584'ü sonuçlandırıldı.

OYAK'TAN TARIMA STRATEJİK YATIRIM

Hektaş'ın 2017'de bünyesine kattığı Ferbis Tarım, bitki koruma pazarındaki konumunu güçlendirecek bir yatırıma imza attı. Ferbis'in Niğde'nin Bor ilçesindeki fabrikasına yapılan yatırımla yıllık üretim kapasitesi 39 bin tona çıkacak. Fabrikaya kurulan yeni tesis, üretim hattı ve depolama amaçlı kullanılacak.



İŞLETMELERİN SESİ DUYURULACAK

Deprem bölgesinin kalkınması için Gönül Bağı Projeleri'ni devam ettiren Turkcell, son olarak İşTurkcell markasıyla kapılarını yeniden açan işletmeleri destekliyor. Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Ceyhun Özata, "Kapılarını açan işletmelerin seslerini duyurmak istiyoruz. İşletmeleri dinliyoruz" şeklinde konuştu.