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    EPDK duyurdu: 40 milyar TL cepte kalacak!

    Bedelsiz gaz faturaları vatandaşlara gönderilmeye başlarken, detaylar da belli oldu. EPDK, desteğin maliyetini 40 milyar lira olarak duyurdu. İşte sizler için derlediğimiz 6 Mayıs tarihli ekonomi haberleri...

    40 milyar TL cepte kalacak!

    Karadeniz gazının karaya bağlanmasının ardından verilen bir ay bedava ve Mayıs 2024'e kadar 25 metreküp doğalgaz müjdelerinin ayrıntıları netleşti. EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, 24 Nisan-31 Mayıs tarihleri arasında geçerli olacak bedelsiz doğalgaz faturası uygulaması ve akabinde 1 Mayıs 2024'e kadar uygulanacak indirim ile ilgili tüm aboneler için gereken ayrıntıları titizlikle ele aldıklarını vurguladı. Yılmaz, "19.7 milyon doğalgaz abonemiz var. Merkezi sisteme bağlı mesken sayısı 2.8 milyon. Yaklaşık 320 bin de ön ödemeli abonemiz var. Cumhurbaşkanlığı düzenlemeleri ile sağlanan bedelsiz kullanım ve akabinde uygulanacak indirimle birlikte yaklaşık 40 milyar lira vatandaşlarımızın cebinde kalacak" dedi. (Barış ŞİMŞEK)



    'ENGELSİZ KONUT' SEFERBERLİĞİ
    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın çizdiği 2030 Engelsiz Vizyon çerçevesinde engelli vatandaşların toplumsal hayatta refaha erişmesi için yeni adımlar atılıyor. Engelli vatandaş için 'uyarlanabilir' konutlar yapılacak. Engellerin ortadan kaldırıldığı kentlerde yaşayan engelli vatandaş, uygun ödeme koşullarıyla engelsiz konut sahibi olacak. TOKİ'yle işbirliği yapılarak konut tasarımları engelli vatandaşın yaşam kolaylığına göre yapılacak. Şehirler engelli vatandaşın kolayca sosyal işlerini halledebilecekleri bir alana dönüştürülürken, konutlar da engel durumuna göre uyarlanabilir bir şekilde tasarlanacak. Uyarlanabilir konutlarla evin içerisi engelli vatandaşın engel durumuna göre ayarlayabilecekleri bir tasarıma sahip olacak. Belediyelerle ortak çalışılacak projede sonradan engelli olan ailelerin konutlarında gerekli düzenlemelerin yapılması için pilot çalışma yürütülecek. Konutların inşasında 'uyarlanabilirlik' temel tasarım ilkesi olacak. (Rana BÜYÜKTAŞ)



    REKORLAR ALTINDA!
    Dünya Altın Konseyi 2023 ilk çeyrek Altın Trendleri Raporu'nu yayımladı. Buna göre küresel altın talebi yılın ilk çeyreğinde yüzde 1 yükselerek 1.174 tona ulaştı. Merkez bankaları ilk çeyrekte resmi altın rezervlerini 28 ton artırdı. Altın takı alımları ise 478 ton oldu. Merkez Bankası (TCMB) ilk çeyrekte net 30 tonluk altın alımı yaptı. Böylece dünyada söz konusu dönemde altın rezervini en çok artıran 3'üncü merkez bankası oldu. İlk çeyrekte en çok altın alımı yapan merkez bankası 69 tonla Singapur olurken, bunu 58 tonluk alımla Çin Merkez Bankası takip etti.

    YÜZDE 400 ARTTI
    Türkiye'de yılın ilk çeyreğinde yatırım amaçlı altın külçe ve para alımları 50.5 tonla tarihi zirvesine ulaştı. Alımlar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 400 yükseldi. Yatırımcılar altın alımı için 58 milyar lira harcadı. Türkiye'deki altın takı alımları ilk çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20 artarak 9 tona ulaştı. Ancak deprem etkisiyle altın takı talebi yılın ilk 3 ayında 2022'nin son çeyreğine göre yüzde 10 düştü.


        LÜKS GAZA BASTI
        Nisan'da otomobil ve hafif ticari araç satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 62.7 artarak 97 bin 679 seviyesinde gerçekleşti. Bu tüm zamanların en yüksek Nisan ayı olarak kayıtlara geçti. Otomobil satışları yüzde 69.9 artarak 77 bin 398 olurken, hafif ticari araç satışları da yüzde 40.1 artışla 20 bin 281 seviyesine ulaştı. Nisan'da lüks segmentte 2 bin 930, ultra lüks segmentte 561 otomobil satışı yapıldı. Geçen yılın aynı ayına göre lüks segmentte (E segmenti) yüzde 94.3, ultra lüks segmentte (F segmentte) yüzde 120 artış yaşandı. Lüks otomobil grubunda Nisan'da 86 Lexus, 83 Maserati, 50 Porsche, 9 Jaguar, 3 Ferrari, 2 Lamborghini ve 1 Aston Martin satışı gerçekleştirildi.



        TÜRKİYE'NİN MARKASIYIZ
        Türkiye Sigorta, deprem bölgesinde sürdürdükleri çalışmalar ile 2023'ün ilk çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını paylaştı. 3 yıl önce büyük bir birleşmeye imza attıklarını belirten Türkiye Sigorta Genel Müdürü Atilla Benli, "Türkiye Sigorta, prim üretiminde 2022'de bir önceki yıla göre hayat dışında yüzde 114.2, hayat branşında da yüzde 74.8 büyüme başarısı gösterdi. Emeklilik branşındaki büyüme oranı ise yüzde 84" dedi. Türkiye Sigorta'nın sektörde yapıcı rekabeti artırdığının altını çizen Benli, "Temel stratejilerimizden biri olan sürdürülebilir liderlik kapsamında ise bugün geldiğimiz noktada ilk 3 ayda Türkiye Sigorta 12.2 milyar, Türkiye Hayat Emeklilik 2.7 milyar lira prim üretimi ile ve Nisan 2023'te bireysel emeklilik sisteminde 104.1 milyar lira fon büyüklüğü ile sektör liderliğimizi sürdürüyoruz" diye konuştu. Atilla Benli sözlerini şöyle sürdürdü: "Türkiye'nin derdiyle dertlenen, Türkiye'nin sevinciyle sevinen, ülkemizin gelişmesi için yatırım yapan sosyal bir markayız. Sigortalılarımızın ihtiyaçlarına en uygun sigorta çözümleri sunarak hem ülkemize hem de vatandaşlarımıza maksimum faydayı sağlamaya devam edecek, büyük Türkiye vizyonuna hizmet etmeyi sürdüreceğiz." (Nuran ŞAHİN)

        '5.7 MİLYARLIK HASAR DOSYASI AÇTIK'
        Atilla Benli, 11 ili ve yaklaşık 14 milyon vatandaşı etkileyen depremin ilk gününden itibaren yardım kuruluşları ve ilgili kamu kurumlarıyla koordineli olarak çalışmalarını sürdürdüklerini aktararak, "Şimdiye kadar hayat dışında 43 bin hasar ihbarı aldık ve 5.7 milyar lira hasar dosyası açtık. Hayat tarafında ise 6 bin 158 adet dosya ihbarı ile toplam hasar tutarımız 403 milyon lira oldu" bilgisini paylaştı.

        ZİRAAT'TEN 1 MİLYAR SEKÜRİTİZASYON
        Ziraat Bankası, Havale Akımlarına Dayalı Seküritizasyon Programı'nın kuruluşunu tamamlayarak 2 yıl geri ödemesiz, 5 yıl vadeli olmak üzere toplamda 1 milyar dolarlık ihracata imza attı. Ziraat Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, program, dolar cinsinden mal ve hizmet, ihracat, turizm, sermaye girişi ve bireysel transferleri içeren yurt dışı havalelere dayalı olarak tasarlandı ve ilk tertip ihraçlar uluslararası yatırım bankalarıyla gerçekleştirildi. Açıklamada, son yıllarda artan dış ticarete aracılık işlevini ve havale hacmini göz önüne alarak yeni bir dış finansman kanalı oluşturulurken, söz konusu seküritizasyon işleminin, teminatlı yapısı nedeniyle alternatif finansman kaynaklarına kıyasla maliyet ve vade avantajına sahip olduğu kaydedildi. Genel Müdür Alpaslan Çakar, "Özellikle küresel belirsizliklerin sürdüğü ve gelişmiş ülke bankacılık risklerinin ön plana çıktığı koşullara rağmen, seküritizasyon ihraçlarına küresel ölçekte etkin yatırım bankalarından katılım olduğunu gözlemledik" dedi.



            4 AYDA 375 BİN DENETİM
            Tarım Bakanlığı, bu yılın ilk 4 ayında gıda işletmelerine yönelik gerçekleştirdiği 375 bin 743 denetimde 3 bin 966 olumsuzluk tespit etti. Bu denetimlerde gıda işletmelerine 3 bin 918 idari para cezası uygulanırken, 48 işletme için savcılığa suç duyurusunda bulunuldu. 2009'da faaliyete geçirilen ALO 174 Gıda Hattı'na bugüne kadar 2 milyon 889 bin 117 başvuru yapıldı. Bu aramalardan 951 bin 309'u gıda ihbarı oldu ve 948 bin 584'ü sonuçlandırıldı.

            OYAK'TAN TARIMA STRATEJİK YATIRIM
            Hektaş'ın 2017'de bünyesine kattığı Ferbis Tarım, bitki koruma pazarındaki konumunu güçlendirecek bir yatırıma imza attı. Ferbis'in Niğde'nin Bor ilçesindeki fabrikasına yapılan yatırımla yıllık üretim kapasitesi 39 bin tona çıkacak. Fabrikaya kurulan yeni tesis, üretim hattı ve depolama amaçlı kullanılacak.

            İŞLETMELERİN SESİ DUYURULACAK
            Deprem bölgesinin kalkınması için Gönül Bağı Projeleri'ni devam ettiren Turkcell, son olarak İşTurkcell markasıyla kapılarını yeniden açan işletmeleri destekliyor. Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Ceyhun Özata, "Kapılarını açan işletmelerin seslerini duyurmak istiyoruz. İşletmeleri dinliyoruz" şeklinde konuştu.

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