Teknolojik her ürün için artık kiralama imkanı var

AYDA 1.784 TL'YE İPHONE 14

Örneğin; Apple'ın son modeli olan iPhone 14 aylık bin 784 liradan başlayan fiyatlarla kiralanabiliyor. iPhone 14 128 GB modeli 32 bin 999 liraya alınabilirken, aylık kirası kullanılacak süre 18 ay ise bin 784, 12 ay ise bin 941, 6 ay ise 2 bin 200, 3 ay ise 2 bin 750, 1 ay ise 3 bin 882 lira oluyor. 1 yıllık kiralama yapan toplam 23 bin 292, 18 aylık kiralama yapan da 32 bin 112 liraya telefonu kullanıyor. 1 terebaytlık 14 Pro Max'a sahip olmak için ise 59 bin 199 lira ödenirken, aylık 2 bin 984 liradan (18 ay kullanılacaksa) başlayan fiyatla kiralama oluyor. Aylık kira, 12 ay kullanılacaksa 3 bin 247, 6 ay kullanılacaksa 3 bin 680, 1 ay kullanılacaksa 6 bin 494 liraya çıkıyor. 1 yıllık kiralamaya toplam 38 bin 964, 18 ay kiralamaya 53 bin 712 lira veriliyor. Samsung'un katlanabilir telefonu Galaxy Z Fold 4 (256 GB) 44 bin 999 liradan alınırken, kiralama ayda 2 bin 270 liradan başlıyor.

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