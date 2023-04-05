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    Türkiye’nin otomobili Togg 41 teknik testen geçti!

    Türkiye’nin otomobili Togg yollara çıkmadan önce elektrikli araç güvenlik, menzil, fren, önden ve yandan çarpma, yaya koruma gibi 41 teknik testen geçti.

    Togg testi geçti

    Türkiye'nin milli gururu Togg, Avrupa Birliği (AB) mevzuatıyla uyumlu toplam 41 testten başarıyla geçti. Böylelikle yerli otomobilin "Araç Tip Onay Belgelendirme" süreci de tamamlanmış oldu. Onay belgesini Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan alan Togg, Türkiye'de sıfırdan üretilip bu belgeyi alan ilk araç olarak tarihe geçti. Togg'un başarıyla tamamladığı testler arasında araç menzil, fren, önden ve yandan çarpma, batarya, uyumluluk, manevra ve yaya koruma gibi farklı başlıklar yer alıyor. En önemli testler arasında yer alan 'Elektrikli Araç Güvenlik Testi'nden de tek seferde geçen Togg, ne kadar güvenilir olduğunu bir kez daha kanıtladı. Test sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Togg bir otomobilden fazlası, rakipleriyle yarışacak bir araç. Ses yok, çevreye zarar vermiyor, gayet konforlu, ama aynı zamanda güçlü ve teknolojik" ifadelerini kullandı.

    ALİYEV DE TESLİM ALDI
    Togg, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e de teslim edildi. Başkan Erdoğan da yaptığı paylaşımda, "Gardaşım İlham Aliyev de Türkiye'nin gururu Togg'unu teslim aldı. Hanenize hayırlı olsun. Allah güzel günlerde kullanmayı nasip etsin gardaşım" dedi.

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    Haberler Ekonomi Türkiye’nin otomobili Togg 41 teknik testen geçti!
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